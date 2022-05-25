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Путин уволил Андрея Гуровича с должности замглавы МЧС России

Евгений Белоусов
Общество
Путин уволил Андрея Гуровича с должности замглавы МЧС России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Андрей Гурович, занимавший пост замглавы МЧС России, освобожден от должности. Соответствующий указ в среду, 25 мая, подписал президент России Владимир Путин.

— Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в документе.

Указ главы государства был размещен на официальном портале правовой информации.

Гурович занимал должность замглавы МЧС с 2018 года. Он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.

В этот же день президент назначил Александра Куренкова главой МЧС. До этого Совет Федерации России поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства.

До этого в Совфед поступило представление президента об утверждении Куренкова новым главой МЧС России. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая. В недавнем прошлом он занимал должность главы управления министерства по Курганской области. Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября прошлого года на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника.

МЧС приказ об увольнении Владимир Путин
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