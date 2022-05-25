Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС. Об этом в среду, 25 мая, сообщили на сайте Кремля.

— В соответствии с пунктом «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе.

Ранее в этот же день Совет Федерации России поддержал кандидатуру Александра Куренкова на пост главы ведомства.

До этого в Совфед поступило представление президента об утверждении новым главой МЧС России Александра Куренкова. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая. В недавнем прошлом он занимал должность главы управления министерства по Курганской области. Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября прошлого года на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.