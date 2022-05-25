Совфед поддержал кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС

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Совет Федерации России поддержал кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

Соответствующее решение незамедлительно направят президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

До этого в Совфед поступило представление президента об утверждении новым главой МЧС России Александра Куренкова. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая. В недавнем прошлом он занимал должность начальника управления министерства по Курганской области. Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

9 сентября прошлого года российский лидер Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.