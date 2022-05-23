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Совфед получил предложение Путина по кандидатуре нового главы МЧС

Анастасия Колоскова
Общество
Совфед получил предложение Путина по кандидатуре нового главы МЧС
Фото: МЧС

В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина об утверждении новым главой Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Андрея Куренкова, который до этого занимал должность начальника управления министерства по Курганской области. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

9 сентября Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

После гибели министра его обязанности временно исполняет первый заместитель Александр Чуприян.

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