Как погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В среду, 8 сентября, на учениях в Арктике трагически погиб глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев. Он отдал свою жизнь, пытаясь спасти оступившегося и сорвавшегося со скалы кинорежиссера Александра Мельника.

Что произошло

Во вторник, 7 сентября, в Арктике начались межведомственные учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Днем в среду, 8 сентября, пресс-служба МЧС России сообщила, что на учениях при исполнении служебного долга трагически погиб глава ведомства.

Зиничев и Мельник, который выбирал локации для нового фильма, находились в рамках учений на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника южнее полуострова Таймыр. В один из моментов кинорежиссер сорвался со скалы в воду. Зиничев находился рядом и прыгнул за ним, чтобы спасти, но ударился о камень.

Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска. Как сообщал Telegram-канал Life Shot, с борта экипаж запрашивал два реанимобиля, аппарат ИВЛ и кровь для переливания. Однако Зиничев и Мельник скончались еще до приземления вертолета.

После стало известно, что тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду, 8 сентября. Исполняющим обязанности главы МЧС станет первый заместитель Зиничева Александр Чуприян.

Утрата

Президент России Владимир Путин назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой личной утратой, так как на него всегда можно было положиться как на профессионала. Российский лидер выразил соболезнования родным погибшего министра.

— Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы, — отметил Путин.

По словам президента, на Зиничева всегда можно было положиться как на «верного друга и профессионала высочайшего уровня». Путин добавил, что Зиничев посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Глава МЧС погиб, до конца исполняя свой долг, он не побоялся и без колебаний пошел на риск, отметил президент.

Министр обороны Сергей Шойгу, который сам возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год, выразил соболезнования в связи с гибелью «товарища и коллеги» Зиничева. По его словам, погибший министр был профессиональным, ответственным и преданным своему делу человеком. Шойгу добавил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что глава МЧС был настоящим другом и соратником, который самоотверженно служил России. Он отметил, что глубоко потрясен гибелью министра, и выразил соболезнования близким погибшего.

Народный артист РФ, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не исключил возможность присвоения имени Зиничева одной из улиц Москвы.

Биография

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде.

В 1980-х годах Зиничев окончил среднюю школу и с 1984 по 1986 год проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. Зиничев получил два диплома: экономического факультета и факультета финансов и кредита.

С 1987 по 1991 год он служил в КГБ СССР, затем работал в центральном аппарате ФСБ России. Зиничев прошел путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.

В 1990-х годах будущий глава МЧС пошел трудиться в Федеральную службу охраны, а в 2006–2015 годах работал в составе личной охраны в Службе безопасности президента РФ.

С 2012 по 2013 год Зиничев прошел курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, после чего стал заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

В 2015 году Александр Козлов ушел с поста начальника управления ФСБ России по Калининградской области. Его место занял Зиничев. Впоследствии он стал временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, но позднее ушел в отставку.

С октября 2016 года Зиничев занимал должность заместителя директора ФСБ России. А 18 мая 2018 года он вступил в должность главы МЧС России. Зимой прошлого года Зиничеву было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».