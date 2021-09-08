Путин назвал гибель главы МЧС Зиничева невосполнимой личной утратой

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой личной утратой, так как на него всегда можно было положиться как на профессионала высочайшего уровня. Слова президента приводятся на сайте Кремля в среду, 8 сентября.

Российский лидер выразил соболезнования родным Зиничева.

— Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы, — отметил Путин.

По его словам, на Зиничева всегда можно было положиться как на «верного друга и профессионала высочайшего уровня». Путин добавил, что Зиничев посвятил всю свою жизнь служению Отечеству.

Президент подчеркнул, что глава МЧС погиб, до конца исполняя свой долг. Он не побоялся и пошел на риск, говорится в сообщении.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Норильске при исполнении служебного долга. Он пытался спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника, прыгнул за ним и ударился о камень.

После этого пострадавших на вертолете направили в медицинское учреждение, однако они скончались.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

Александр Мельник — российский режиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, многие годы сотрудничал с МЧС России. Он известен по фильмам «Территория» и «Новая Земля».