Шойгу заявил, что глава МЧС Зиничев погиб как настоящий спасатель

Фото: er.ru

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, министр обороны Сергей Шойгу, который сам возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год.

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью «товарища и коллеги» Евгения Зиничева. По его словам, погибший глава МЧС был профессиональным, ответственным и преданным своему делу человеком.

— Наши соболезнования всем коллегам, родным и близким, — добавил Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

Евгений Зиничев трагически погиб днем 8 сентября при исполнении служебного долга, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По предварительным данным, Зиничев пытался спасти упавшего в море телеоператора. Глава МЧС прыгнул за ним, но ударился о камень. 63-летний кинематографист тоже погиб.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1980-х годах окончил среднюю школу и с 1984 по 1986 год проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание генерала армии.