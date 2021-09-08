Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
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В Госдуме выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Госдуме выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева
Фото: МЧС

Погибший глава МЧС России Евгений Зиничев жил ради творения добра, его героический уход из жизни — яркий пример настоящего защитника Отечества и человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

— Когда гибнут люди, это в принципе трагедия. Здесь идет речь о человеке, который всю жизнь, себя, посвятил служению нашему государству, обществу. Не на словах, а на деле. Это яркий пример государственного служения настоящего человека, настоящего защитника нашего Отечества, — сказал депутат.

Он отметил, что для Зиничева главенствующим принципом в жизни было творение добра, и это то благо и богатство, ради которого он жил.

— Очень серьезная утрата. Мы приносим соболезнования родным, близким и всем, кто знал его. Это утрата для российского государства, — подчеркнул депутат.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб днем в среду, 8 сентября, при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По предварительным данным, Зиничев пытался спасти упавшего в воду телеоператора. Глава МЧС прыгнул за ним, но ударился о камень.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1980-х годах Зиничев окончил среднюю школу и с 1984 по 1986 год проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

С его полной биографией можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».

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