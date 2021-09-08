Биография Евгения Зиничева

Фото: Администрация президента РФ

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 18 мая 2018 года он занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Евгений Зиничев трагически погиб днем в среду, 8 сентября, при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет.

В 1980-х годах Зиничев окончил среднюю школу и с 1984 по 1986 год проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права. Зиничев получил два диплома — экономического факультета и факультета «финансы и кредит».

С 1987 по 1991 год он служил в КГБ СССР, затем работал в Центральном аппарате ФСБ России. Зиничев прошел путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.

В 1990-х годах будущий глава МЧС пошел на службу в Федеральную службу охраны, а в 2006–2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента РФ.

С 2012 по 2013 год Зиничев прошел курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, после чего стал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

В 2015 году Александр Козлов ушел с поста начальника управления ФСБ России по Калининградской области. Его место занял Зиничев. Впоследствии он стал временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, но позднее ушел в отставку.

С октября 2016 года Зиничев занимал должность заместителя директора ФСБ России. А 18 мая 2018 года он вступил в должность главы МЧС России. Зимой прошлого года Зиничеву было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».