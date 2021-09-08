Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Исполняющим обязанности главы МЧС станет Александр Чуприян

Михаил Алимов

Общество
Исполняющим обязанности главы МЧС станет Александр Чуприян
Фото: МЧС

Исполняющим обязанности главы МЧС станет первый заместитель Евгения Зиничева Александр Чуприян. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает источник РБК в МЧС.

— Временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, — цитирует его издание.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб днем в среду, 8 сентября, при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По предварительным данным, Зиничев пытался спасти упавшего в море телеоператора. Глава МЧС прыгнул за ним, но ударился о камень.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1980-х годах Зиничев окончил среднюю школу и с 1984 по 1986 год проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

С его полной биографией можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».

Читайте также:
Исполняющий обязанностиМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте