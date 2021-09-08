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Актер назвал погибшего вместе с Евгением Зиничевым Александра Мельника преданным работе

Виктория Сикерина

Происшествия
Актер назвал погибшего вместе с Евгением Зиничевым Александра Мельника преданным работе
Фото: МЧС

Актер Константин Шелестун рассказал о характере погибшего в среду, 8 сентября, во время учений МЧС в Норильске режиссера Александра Мельника. По его словам, он был добродушным человеком.

При этом коллега отметил, что Александр Мельник отличался особенной преданностью работе.

— Он был открытый человек, добродушный. Таким я его помню. К нему можно было обратиться хоть по съемкам, хоть просто поговорить, когда далеко от дома. Он был предан работе до малейшей детали, — рассказал Константин Шелестун.

Радиостанция «Говорит Москва» добавила, что актер принял участие в фильме режиссера «Территория».

В среду, 8 сентября, при исполнении служебного долга во время проведения межведомственных учений в Норильске трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Он попытался спасти кинорежиссера из воды, прыгнул за ним и ударился о камень. В результате их направили на вертолете в медицинское учреждение, однако, они скончались в пути.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

Александр Мельник — российский режиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, многие годы сотрудничал с МЧС России. Он известен по фильмам «Территория» и «Новая Земля».

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