Стало известно место гибели главы МЧС Евгения Зиничева

Фото: МЧС

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая упавшего кинорежиссера, на водопаде Китабо-Орон, который находится в западной части Путоранского заповедника южнее полуострова Таймыр. Об этом в среду, 8 сентября, рассказал РБК источник.

Утром 8 сентября министр вылетел из Норильска. Он направлялся в сторону Путоранского заповедника. Через два часа после этого, около семи часов утра, произошел трагический инцидент, пишет РБК.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Норильске при исполнении служебного долга. Он пытался спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника, прыгнул за ним и ударился о камень.

После этого пострадавших на вертолете направили в медицинское учреждение, однако, они скончались. Тело трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева доставят спецрейсом в Москву 8 сентября

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

Александр Мельник — российский режиссер и сценарист, он являлся членом Гильдии кинорежиссеров России и многие годы сотрудничал с МЧС России. Особую известность ему принесли фильмы «Территория» и «Новая Земля».