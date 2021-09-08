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Тело главы МЧС Зиничева доставят спецрейсом в Москву

Анастасия Волоснова

Общество
Тело главы МЧС Зиничева доставят спецрейсом в Москву
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тело трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева доставят спецрейсом в Москву в среду, 8 сентября. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Евгений Зиничев трагически погиб днем 8 сентября при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По предварительным данным, Зиничев пытался спасти упавшего в воду кинорежиссера Александра Мельника. Глава МЧС прыгнул за ним и ударился о камень.

— Самолет с телом погибшего главы МЧС Зиничева уже вылетел в Москву, — рассказал собеседник агентства.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1980-х годах окончил среднюю школу и с 1984 по 1986 год проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

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