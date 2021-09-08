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Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным главы МЧС Евгения Зиничева, который трагически погиб в среду, 8 сентября, во время учений в Норильске. Соответствующее сообщение глава города опубликовал на своей странице в Twitter.

По его словам, глава МЧС был настоящим другом и соратником, который самоотверженно служил России.

— Глубоко потрясен гибелью Евгения Зиничева. Настоящий друг, соратник, руководитель. Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата. Мои соболезнования родным и близким Евгения Николаевича, — написал Сергей Собянин.

В среду, 8 сентября, при исполнении служебного долга во время проведения межведомственных учений трагически погиб Евгений Зиничев, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который упал в воду, прыгнул за ним и ударился о камень. Пострадавших направили в медицинское учреждение на вертолете, однако они скончались.

Позже стало известно, что одну из улиц в столице могут назвать в честь погибшего Евгения Зиничева.

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