Улицу в Москве назовут в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Фото: Администрация президента РФ

Улицу в столице назовут в честь погибшего во время учений в Норильске в среду, 8 сентября, главы Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России Евгения Зиничева. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости Москвы».

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Норильске при исполнении служебного долга. Он пытался спасти упавшего в воду теоеператора, прыгнул за ним и ударился о камень.

После этого пострадавших на вертолете направили в медицинское учреждение, однако, они скончались.

Позже пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Владимиру Путину доложили о случившемся.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Евгений Зиничев погиб как герой, спасая человеческую жизнь. По его словам, глава МЧС был мужественным человеком и настоящим патриотом.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».