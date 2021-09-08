Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
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Путину доложили о гибели главы МЧС России Зиничева

Анастасия Волоснова

Общество
Путину доложили о гибели главы МЧС России Зиничева
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президенту России Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Евгений Зиничев трагически погиб днем в среду, 8 сентября, при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По предварительным данным, Зиничев пытался спасти упавшего в море телеоператора. Глава МЧС прыгнул за ним, но ударился о камень.

— Да, — ответил Песков на вопрос РИА Новости, доложено ли президенту о произошедшем.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1980-х годах Зиничев окончил среднюю школу и с 1984 по 1986 год проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

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