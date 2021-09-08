«Истинный патриот»: Кадыров поделился воспоминаниями о погибшем главе МЧС Зиничеве

Фото: Telegram / Kadyrov_95

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб как герой во время спасения человеческой жизни. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 8 сентября.

По его словам, Зиничев был мужественным человеком и настоящим патриотом.

— Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России. Я знал его 20 лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества. Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь, — отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

Евгений Зиничев трагически погиб днем в среду, 8 сентября, при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет. По предварительным данным, Зиничев пытался спасти упавшего в море телеоператора. Глава МЧС прыгнул за ним, но ударился о камень.

Кадыров подчеркнул, что именно Зиничев «рванул в воду за сорвавшимся», так как он истинный спасатель и «человек широкой души».

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1980-х годах Зиничев окончил среднюю школу и с 1984 по 1986 год проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».