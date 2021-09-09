Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России

Илья Ашуров

Общество
Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщается на официальном сайте президента РФ.

— За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно), — говорится в тексте указа.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. В тот же день министра похоронят в Санкт-Петербурге.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

С полной биографией министра можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».

Читайте также:
званиеКремльВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте