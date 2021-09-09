Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщается на официальном сайте президента РФ.

— За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно), — говорится в тексте указа.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. В тот же день министра похоронят в Санкт-Петербурге.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

С полной биографией министра можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».