Стали известны дата и место прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Прощание пройдет в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге, — сказал собеседник агентства.

Специальный рейс с телом Зиничева прибыл в Москву вечером 8 сентября. Борт приземлился в аэропорту Внуково.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет. Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

С полной биографией министра можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».