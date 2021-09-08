Специальный борт МЧС доставил в Москву тело погибшего Зиничева

Фото: МЧС

Специальный рейс с телом погибшего на учениях в Арктике главы МЧС Евгения Зиничева прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в среду, 8 сентября.

— В 18:32 по Москве самолет с телом Зиничева приземлился в аэропорту Внуково, — приводит слова собеседника сайт агентства.

Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет.

Глава МЧС прыгнул за Мельником со скалы в воду, но ударился о камень. Обоих пострадавших вертолетом направили в больницу № 1 Норильска, но они скончались еще до приземления.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. После окончания средней школы с 1984 по 1986 год он проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Позднее он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Зимой прошлого года ему было присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

С полной биографией министра можно ознакомиться в материале, подготовленном «Вечерней Москвой».