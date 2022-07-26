СК: нераскрытыми не останутся, каждый преступник будет изобличен и пойман

Фото: ГСУ СК России по Москве

Что объединяет Москву с Токио или Сингапуром? По уровню безопасности столица наглядно улучшила свои показатели за последние несколько лет. В тенденции пяти лет число убийств в столице сократилось более чем на 20 процентов, как и число преступлений в общественных местах. О том, как раскрываются преступления, «Вечерней Москве» рассказал первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Владимирович Саксин.

— Какова статистика раскрываемости преступлений в Москве на примере этого года?

— За шесть месяцев 2022 года раскрываемость преступлений, совершенных на территории Москвы и расследуемых Главным управлением, достигла 98,6 процента. Так, раскрываемость изнасилований (68 преступлений) и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (33 преступления), составила 100 процентов. Убийств — 95,7 процента. То есть из 118 убийств, совершенных в столице в 2022 году, нераскрытыми на сегодняшний день остались только четыре.

— Изменилась ли статистика относительно прошлого года?

— За шесть месяцев 2021 года, то есть за аналогичный период, процент раскрываемости убийств в Москве составил 92,2 процента, то есть из 94 убийств восемь остались нераскрытыми, в 2022 году, как уже говорилось, нераскрытыми осталось только четыре убийства. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления виновных лиц проводятся до настоящего времени, и с учетом имеющейся положительной практики раскрытия преступлений прошлых лет есть все основания полагать, что и эти убийства также будут раскрыты.

— Что помогает раскрывать преступления в короткие сроки?

— В раскрытии преступлений важнейшую роль играет профессионализм следователей. При получении сообщения о преступлении на место происшествия незамедлительно выезжает следователь, а также следователь-криминалист. Оценив обстановку на месте происшествия, следователь составляет следственные версии и в соответствии с ними устанавливает, где и какие следы мог оставить преступник. Благодаря налаженному межведомственному взаимодействию в кратчайшие сроки на причастность к совершенному преступлению проверяется большое количество людей, а полученные с использованием современных методик доказательства позволяют оперативно изобличать преступников.

— Можно ли назвать Москву одним из самых безопасных городов России?

— Да, с уверенностью можно сказать, что уровень преступности в Москве один из самых низких по России, и это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности.