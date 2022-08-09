Как смайлики могут привести к уголовному преследованию

Фото: Вечерняя Москва

Смайлики, они же эмодзи, стали неотъемлемой частью общения по переписке. Мини-картинки позволяют собеседнику передать эмоции или дополнить текст. Говорит ли это о том, что отправленный смайл можно расценивать как подпись под неким обязательством? Могут ли эмодзи лечь в основу доказательной базы по уголовному делу и нужно ли регламентировать использование смайликов в социальных сетях на законодательном уровне — читайте в материале «Вечерней Москвы».

История появления в судах

По данным сайта «Право-300», впервые эмодзи стали фигурировать в судебных материалах в 2004 году в Соединенных Штатах. Суд пытался доказать виновность арестованного за сутенерство. В числе улик оказались сообщения, посланные женщине посредством личной переписки в одной из социальных сетей. В SMS было написано: «Командная работа — работа мечты». А в конце текста была пара смайликов — высокие каблуки и сумка с деньгами. Сторона обвинения заявила, что это все в совокупности демонстрирует рабочие отношения между людьми.

В России подобная практика начала применяться совсем недавно. Так, в 2017 году в Таганском районном суде столицы проходило дело о нанесении увечий. Согласно приговору суда, с которым ознакомился корреспондент «ВМ», на одном из заседаний истец заявил, что ему на голову упал горшок с цветком и землей, в результате чего он потерял сознание. Однако благодаря изучению переписки, которая была предоставлена представителями ответчика, вскрылась ложь.

Публикуем кусочек корпоративной переписки, которая в рамках данного уголовного дела обозревалась на судебном заседании.

— У нас упал цветок (смайлик с круглыми газами), — заявляет истец.

— Ну да. Он у вас опасно стоял. Все живы? — вопрошает адресат.

— Живы, но, блин, у меня лицо все в пыли, как будто я шахтер и только из шахты вышла (смеющийся до слез смайлик), — отвечает заявитель.

— Не, ну повезло. Мог же и на прическу упасть… Была бы как рыцарь в шлеме, — резюмирует ответчица.

В другом уголовном деле разбор переписки с использованием эмодзи позволил доказать, что женщина пыталась заказать убийство собственного мужа.

Так, из материалов суда следует, что жена написала некоему мужчине и сообщила о желании убить своего мужа. Злоумышленник согласился помочь ей. В дальнейшем она позвонила мужу и попросила его приехать за ней. Сразу же после этого она написала злоумышленнику SMS со смайликом, подтвердив, что все необходимые условия для совершения преступления созданы.

Изучая переписку, суд признал ее виновной в подстрекательстве и пособничестве в убийстве.

Еще один пример привел в своем Telegram-канале адвокат Сергей Жорин. Так, директора юридического агентства и замначальника региональной налоговой службы привлекли к уголовной ответственности за мошенничество.

По словам адвоката, подсудимые вступили в сговор, чтобы выманить у бизнесмена один миллион рублей. Девушки пообещали коммерсанту, что за взятку ведомство не будет привлекать его к ответственности. Вскоре план девушек раскрыли.

На суде в качестве доказательства к делу приобщили переписку злоумышленницы и потерпевшего. Так, женщина направила ему смайлик с изображением денежного мешка. Суд решил, что это сигнал к тому, чтобы предприниматель подготовил деньги.

В итоге женщин признали виновными. Им назначили наказания в виде лишения свободы (два и два с половиной года соответственно) и штраф 70 000 рублей каждой.

Кодовый язык

Эмоджи в социальных сетях стали достаточно популярной темой для обсуждения, поскольку в стране началась их некая трактовка. Однако даже такой процесс требует тщательного изучения со стороны правоохранителей, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» адвокат Александр Почуев.

— Нужно понимать в криминалистическом плане значение смайликов. Если эмоджи используется в качестве некого кодового языка при общении между соучастниками преступления или между жертвой с преступником, то доказательное значение приобретается с момента появления соответствующих экспертиз, — рассуждает защитник.

Эксперт уточнил, что на этапе следствия правоохранители не могут заниматься самостоятельным трактованием данного языка, но публичных переписок это не касается.

— Если смайлики использовались в публичной переписке, то доказательную силу они приобретают с момента появления экспертиз. В соответствующем порядке эти сообщения фиксируются, составляются фототаблицы и протоколы. То есть с момента полноценного осмотра они (сообщения — прим. «ВМ») становятся доказательствами, — пояснил Почуев.

В свою очередь коллега Почуева Лариса Гусева в беседе с «ВМ» заявила, что в случае необходимости анализом текста и смайликов должны заниматься только эксперты.

— Трактовка смайликов под каким-то постом должна быть сделана специалистами. На мой взгляд, должно быть заключение экспертное. Допустим, лингвистов, поскольку они анализируют текст. Но на своей практике я такого еще не встречала, до такого маразма пока никто не доходил, — подчеркнула она.

Гусева отметила, что использование эмоджи в качестве доказательств — редкое явление в ходе судебного процесса.

— Личная переписка даже в популярных мессенджерах становится доказательством с момента изъятия телефона и составления протокола осмотра этой переписки. В моей практике не было, чтобы использованные смайлики тоже что-то значили или несли какое-то доказательное значение, — вспоминает она.

По словам Гусевой, переписка становится объектом доказательной базы в тот момент, когда она попадает в руки следователя законным образом. Тем не менее даже в этом вопросе существуют свои подводные камни, поскольку оценка противозаконности смайликов — достаточно сложный процесс.

— Я считаю, что для расценки противозаконности смайликов необходимо заключение определенного специалиста или эксперта. Но в данном случае я даже не знаю, кто должен определять подобное, — отметила адвокат.

Нужно сажать?

Также Гусева отрицает необходимость регламентирования эмоджи в социальных сетях.

— Нигде это не регламентируется. Я думаю, что это не нужно никоим образом регламентировать и трактовать. Однако я не могу сказать точно, сможет ли потенциальный обвиняемый избежать уголовной ответственности или нет. Если человек на заборе написал что-то, это же не значит, что его за это нужно сажать, — сказала она.

Однако Почуев в противовес мнению своей коллеги считает необходимым введение определенных ограничений на использование смайлов. По его мнению, некоторые из них могут нести «нездоровую пропаганду».

— Я считаю странным, что в некоторых мессенджерах есть смайлики с однополыми отношениями. Что это как не пропаганда однополых отношений, если распространенный мессенджер дает как проявление некой нормы подобные отношения? На мой взгляд, необходимо ограничить пропаганду, — сказал он.

Так, адвокат предложил в качестве собственной инициативы возрастной ценз.

— Я вижу важность введения возрастных ограничений и предупреждений, поскольку соцсети и мессенджеры должны учитывать возраст. Соответственно, предлагать те или иные услуги, чтобы дети не становились жертвами пропаганды нетрадиционных ценностей. В одном из популярных мессенджеров можно найти не то что вульгарные, а порнографические эмоджи. Этот вопрос не урегулирован, так как на практике не было таких случаев, когда кто-то обратился. Если такие найдутся, то я с большим желанием возьмусь за это дело, — заверил эксперт.

Гусева отчасти согласилась с коллегой, сказав, что на данном этапе смайлик могут запретить только в том случае, если в отношении него есть решение суда.

— Я считаю, что подразумевать под запрещенными смайликами можно лишь те, в отношении которых есть решение суда. Про все остальные нельзя говорить, что они запрещенные, — отметила она.