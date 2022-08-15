Пошла за чупа-чупсом и не вернулась: что известно о пропаже девочки, найденной в колодце в Пермском крае

Фото: Следственное управление СК России по Пермскому краю

В пятницу, 12 августа, в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края пропала шестилетняя девочка Настя Брихунец. На ее поиски отправились более 600 человек: сотрудники МЧС, полицеские, местные жители и волонтеры. В воскресенье, 14 августа, тело девочки обнаружили в колодце. Точная причина смерти еще не названа, экспертиза только предстоит. О том, что известно о трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».

Пропажа и поиски

Вечером 12 августа семья приехала в поселок в гости к друзьям: мать девочки, отец и их две дочери. У младшей была конфета, а старшей не досталось. Девочка попросила сладость у родителей, которые дали ей деньги и отправили в магазин.

— Она (погибшая дочь — прим. «ВМ») уже не раз бывала здесь и прекрасно знает это место, — рассказывает мать девочки.

До магазина было 250–300 метров. Дорога проходит по открытому пространству между домов и мостик. Да и первое время за ребенком издалека следил отец: он курил на улице и видел дочь, перед тем как зайти в дом.

Время шло, а девочка не возвращалась. Спустя полчаса родители забили тревогу и начали искать чадо: обзвонили знакомых, где она могла бы задержаться, но все тщетно.

Вскоре мать с отцом обратились в полицию и волонтерские организации по поиску людей. По данным информационного агентства URA.ru, волонтеры тут же опубликовали клич о поиске в социальной сети, где описали приметы — внешность и одежду девочки.

В тот же день, по сообщениям пресс-службы краевого МВД, личный состав местного отдела полиции был поднят по тревоге на поиски.

К 14 августа на территории поселка работали четыре поисковых отряда волонтеров — из организаций «Лиза Алерт», «Прикамье Поиск», «Регион-59» и Отряд имени Ирины Бухановой, — а также более 50 местных жителей. Общее число участников операции превысило 600 человек.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края

Искали не только на земле, но и с воздуха. К поискам привлекли квадрокоптеры и параплан.

В процессе поиска члены операции осмотрели более 130 домов, 100 транспортных средств, допросили более 100 свидетелей. За любую полезную информацию о девочке назначили награду в 500 тысяч рублей.

В воскресенье, 14 августа, около 22:30 тело девочки нашли в пожарном колодце с водой недалеко от магазина.

Уголовное дело

По факту пропажи девочки СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В скором времени следователи проведут экспертизу, которая поможет определить причину смерти девочки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Мать погибшей уверяет, что ребенок был в деревне не один раз, прекрасно знал местность и не мог потеряться.

Примечательно, что колодец обыскивали несколько раз, но обнаружили девочку только с третьего раза. Члены поисковых отрядов предположили, что ночью местные жители, которые первыми оказались на месте событий, могли не заметить тело и накрыли отверстие люком. Каждый следующий отряд, открывавший люк, присыпал тело землей с боковых стенок колодца, что делало обнаружение более сложным с каждым последующим разом.

Подозреваемые

Однако следователи намерены проверить все возможные версии гибели ребенка, а также допросить подозреваемых.

В первую очередь следователи пришли к местному мужчине, который ранее был судим за убийство ребенка. С тех пор прошло много лет, он вышел на свободу и сейчас живет с семьей и тремя детьми. Они проверили его показания на полиграфе, который подтвердил, что мужчина не врет.

Проверили и продавщицу магазина, которая утверждает, что девочка не заходила к ней в ту смену. Однако ее слова опровергали очевидцы и сотрудницы учреждения.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края

Также под подозрение попали два рабочих, которые были в поселке проездом и расклеивали объявления о том, что бригада строителей ищет работу. В интервью «КП» начальник мужчин рассказал, что, несмотря на то что вся бригада — цыгане, он может ручаться за своих сотрудников.

По словам бригадира, его сотрудники просто оказались не в то время не в том месте.