Пропавшую в Пермском крае шестилетнюю девочку нашли мертвой

Фото: СК РФ

Тело шестилетней девочки, которая пропала в пятницу, 12 августа, в Пермском крае, найдено. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Ребенок ушел из дома в поселке Верхнечусовские Городки и не вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

— По информации волонтеров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки, — сообщила Мизулина.

Уточняется, что тело ребенка обнаружили в колодце с водой.

В поисках девочки были задействованы следователи, сотрудники экстренных центров и 200 добровольцев. Тело ребенка было обнаружено в том месте, которое поисковые группы много раз прочесывали вместе с полицейскими, сообщает ТАСС.

В июне сообщалось, что следователи проводят проверку по факту пропажи двух детей под Астраханью, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь с мамой. Уточняется, что пропавшим — 9 и 13 лет.