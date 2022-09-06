Москвич спас тонувшего в пруду двухлетнего мальчика

Сергей Исай с сыном Рамзесом — на таком самокате они ехали в тот день, когда Сергей спас из пруда двухлетнего мальчика / Фото: Из личного архива Сергея Исая

Житель района Раменки Сергей Исай спас двухлетнего мальчика, тонувшего на Мосфильмовском пруду. 6 сентября «Вечерняя Москва» пообщалась с героем и узнала подробности этой истории.

Сергей Исай уже несколько лет живет в районе Раменки. В тот день, 2 сентября, он возвращался с прогулки со своим двухлетним сыном.

— Мы катаемся с Рамзесом на самокате, — рассказал он. — И решили проехать один раз вокруг пруда. Я еще сомневался, стоит ли ехать, нас дома ждала уже мама к ужину.

Видимо, так было необходимо, чтобы именно Сергей оказался в тот вечер на Мосфильмовском пруду. Потому что, проезжая мимо, он заметил в воде мальчика.

— Он лежал спиной вверх, неподвижно, — вспоминает москвич. — Я тут же снял с себя куртку, ботинки и не раздумывая прыгнул в воду.

Пруд, по словам Сергея, даже у берега оказался достаточно глубокий. Он даже не смог достать до дна. А уж ребенок и подавно.

— Думаю, доплыть в ледяной воде и вытащить мальчика мне помогла хорошая физподготовка. Я тренер по тайскому боксу. Если бы не натренированные ноги, мог бы и сам утонуть, — поделился он.

Больше всего Сергей боялся, что мальчик провел в воде слишком много времени.

— Но, к счастью, он не был синим, значит, был еще шанс на спасение, — добавил житель Раменок.

Не теряя ни минуты, он стал оказывать первую помощь. В голове Сергея сразу промелькнули инструкции по спасению утопающих.

— Первым делом надо было удалить из легких и желудка воду. Я перекинул мальчика через колено, стал стучать по спине, вода стала выливаться, — вспоминает он.

На помощь москвичу прибежали и другие местные жители. Они позвонили в скорую. К спасению ребенка подключился еще один мужчина и стал делать малышу массаж сердца. А Сергей, хоть и был весь мокрый до нитки, побежал встречать медиков. Мама мальчика, которая, видимо, на минуту отвлеклась и потеряла сына из виду, стояла рядом, шокированная происходящим.

— Сейчас мальчик в больнице. Надеюсь, с ним все будет хорошо, — добавил Сергей. — Уверен, так сделал бы каждый на моем месте.

После этого случая Сергей Исай решил записаться на курсы оказания первой помощи, а местные жители выступили с инициативой сделать ограждение возле пруда.

— Детская площадка совсем рядом с водой. Говорят, это не первый случай такой, так что надо обязательно защитить наших детей, — сказал Сергей.