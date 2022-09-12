Ужасный призрак и спецэффекты: что известно о квест-руме, где пострадало четыре школьника

Фото: пресс-служба Московской прокуратуры

Россия, Москва, Новохохловская улица Карта всех событий

Вечером 11 сентября на юго-востоке столицы, в промзоне на улице Новохохловской, произошло возгорание в помещении, где проводился квест для подростков. Во время игрового эпизода бракованный газовый баллон взорвался. Огонь быстро перекинулся на стены и потолок помещения. Группа несовершеннолетних игроков оказалась запертой в клетке в горящей комнате. Подробнее об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Ужасный призрак и спецэффекты

11 сентября группа подростков решила посетить квест-клуб на Новохохловской улице. Суть игры заключалась в том, чтобы собрать в нескольких помещениях части генератора и подать питание к воротам выхода из подземелья. При этом одержать победу игрокам должны помешать ужасный призрак и спецэффекты.

Игра началась в 17:30. Изначально все шло хорошо: подростки проходили квест, приближаясь к финальному испытанию.

В одном из помещений всю группу, согласно сюжету, заперли в железной клетке. В этот же момент в комнату вошел актер, исполняющий роль призрака. Он должен был воспроизвести струю пламени. Для этого у актера в одной руке был газовый баллон, а в другой — горелка.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Вечерняя Москва / видео

По предварительным данным, организатор квеста поджег горелку. Пламя вспыхнуло и перекинулось на пленку, которая находилась над ребятами. Изначально подростки решили, что это часть шоу. Но когда пленка над головами игроков начала плавиться и капать на них, они поняли: что-то пошло не так. Дети начали кричать и требовать, чтобы их выпустили из запертой клетки. В этот момент капли плавящейся пленки попали на футболку одного из подростков, и она загорелась.

В панике подросток пытался освободиться из огненной ловушки, а растерявшийся аниматор — в смятении потушить огонь через прутья. Спустя несколько минут дверь, которая была заперта с помощью цепи, открылась, и подростки выбежали на улицу.

Они же позвонили родителям и вызвали скорую помощь.

Огненная ловушка

​​​​​​​В результате происшествия ожоги получили четверо подростков. Больше всех досталось мальчику, у которого загорелась футболка. Врачи диагностировали у него ожоги левого плеча, предплечья и обеих кистей. Он единственный, кто попал в больницу.

Двое братьев–близнецов, которым 12 сентября исполнилось 16 лет, отделались испугом: у них зафиксировали ожог кисти и пальца руки. Еще один подросток получил ожоги верхнего и нижнего века глаза, а также пальцев на руке.

Фото: ГСУ СК России по Москве

Также в результате пожара пострадали два сотрудника клуба. Они получили ожоги кистей рук.

В тот же день по факту инцидента СК запустил доследственную проверку.

Спустя сутки прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Могут использовать электрошокеры

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел во время проведения квеста Hunting. Он должен был длиться около часа, а программа мероприятия допускает участие подростков с 14 лет.

Проводила мероприятие одна из московских компаний. На сайте организатора клиентам предлагают множество вариантов игр — от классических головоломок до хоррор-перформансов с участием актеров. По желанию участников организаторы могут использовать электрошокеры, бутафорское оружие и плетки.

Фото: Прокуратура Москвы

Перед тем как начать игру, всем участникам нужно подписать бумаги, которые фактически снимают ответственность с организаторов, так как они предупреждают о том, что квесты могут быть небезопасны.

В этот раз организаторам не удастся уйти от ответственности, ведь пострадавшим предстоит продолжительное лечение в больнице.

Корреспондент «ВМ» направил запрос в организацию, которая проводила игру, но к моменту публикации так и не получила ответа.