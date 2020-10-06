Как попугаев английского зоопарка отучают материться

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Пять птиц породы жако пришлось изолировать от посетителей зоопарка Линкольншира. Причиной стала нецензурная брань из «уст» попугаев. «Вечерка» разбиралась в странном поведении животных.

Странная история началась в августе, когда питомцев вместе поселили на карантин. Столкнувшись с общей «вредной привычкой» птиц, сотрудники зоопарка стали смеяться, что спровоцировало попугаев на еще больший поток нецензурной брани.

— Потом они научились и смеяться. Как только один ругался, второй начинал хохотать, — рассказал журналистам руководитель зоопарка Стив Николс. — В итоге эта компания стала похожей на клуб пожилых рабочих, где все ругаются и смеются.

Когда попугаев показали публике, итог был предсказуем — посетители учреждения услышали о себе много нелестных слов. Никто вроде не обиделся, но так как мат могли услышать дети, сотрудники зоопарка убрали попугаев в вольер, недоступный для посещений. Теперь их планируют разделить, чтобы, по крайней мере, не ругались хором. Стив Николс выразил надежду, что другие попугаи смогут научить этих птиц более хорошим словам.

— Но если, наоборот, «хулиганы» обучат плохим словам окружающих, — заметил он, — у нас будет 250 матерящихся птиц, и не знаю, что мы станем делать.

Интересно, ведают ли сами птицы, что творят?!

— Это точно не является частью сигнальной системы с целью передачи какой-нибудь информации, — считает зоопсихолог Владимир Иванов. — Для попугаев это инстинктивное поведение, заложенное природой.

Специалист рассказал, что и другие животные могут удивлять своих хозяев.

— Некоторые собаки могут подражать речи человека, скажем, «подпевать», слыша пение, или имитировать деятельность хозяев, к примеру игру на пианино, — поясняет эксперт. — Для них это приобретенный навык, он служит им для привлечения внимания хозяина.

Кстати, есть мнение, что домашние животные могут, запомнив режим дня человека, определять время его прихода домой по запаху. Собаки следят за концентрацией хозяина в квартире в течение дня. Постепенно она слабеет.

Питомец различает, на какой ее стадии хозяин обычно возвращается, и в нужное время ждет у двери.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мирослав Волков, зоопсихолог:

— «Вредные привычки» у животных — это наша субъективная оценка. Вопрос в том, насколько поведение питомца влияет на качество жизни владельца. Например, кто-то не рад часто слышать собачий лай, а кто-то, наоборот, считает, что это очень хорошо — ведь пес охраняет дом.

НАДО ЖЕ

По легенде, когда величайший Гай Юлий Цезарь вернулся в Рим с очередной победой, один ворон прокричал: «Да здравствует Цезарь, победоносный император!»

Мартышке не наливать

У братьев наших меньших много особенностей, которые кажутся людям странными. Но все они содержат смысл. Какой именно, разбиралась «Вечерка».

Пой мне, улитка

Гигантские африканские улитки — ахатины — умеют петь. Трели их, конечно, уступают соловьиным — они больше похожи на протяжный писк и бормотание. Но тем не менее.

Заводчики склонны считать, что «поют» эти загадочные моллюски тогда, когда испуганы. Тело втягивается в раковину. Края дыхательного отверстия смыкаются, и, когда из него выходит воздух, они вибрируют. Вот такая песнь для поднятия боевого духа.

Питомцы тарантулов

Поразительно, но у некоторых животных есть свои домашние питомцы. Тарантулы, например, заводят лягушек. Объясняется это просто: паукам причиняют дискомфорт мелкие насекомые, привлеченные запахом их добычи. Лягушки нужны, чтобы защитить еду — прямо как сторожевые псы! От других хищников тарантулы их ограждают. Однако, задумавшись, могут и сами съесть. Хорошо, что лягушки могут выделять токсичную слизь, отбивающую аппетит.

Пьяное животное

Как обнаружили ученые-биологи, у обезьян и человека есть общие гены, определяющие склонность к распитию спиртных напитков для легкого опьянения. Более того, некоторые шимпанзе научились сами извлекать спиртное из пальмы рафии. А у зеленых мартышек на острове Сент-Китс пагубная зависимость выработалась после того, как они нескольких веков питались ферментированным сахарным тростником. Эти «пьяницы» даже крадут алкоголь у местных туристов.

Дурман для голубя

Как-то нью-йоркские полицейские обнаружили на берегу Гудзона 20 тысяч растений конопли. Помогли голуби, чье поведение было схоже с поведением людей, зависимых от запрещенных препаратов. Птицы возбужденно метались между кустами, кувыркались в воздухе. Служители закона проследили за их полетом и попали в заросли конопли. Всему виной оказались канарейки — после войны многие американцы добавляли семена конопли в пищу своих питомцев, чтобы те больше пели. При уборке клеток часть семян попала на пустыри с мусором.

Коза испугалась

Миотонические, или «обморочные» козы, живущие в США, имеют склонность при испуге на время лишаться чувств. Хотя формулировка эта не совсем точная — животные остаются в сознании. Причина обмороков в редкой наследственной болезни — миотонии. В момент испуга мышцы козы парализуются — само по себе это не причиняет ей боли, но обычно приводит к падению. Эти впечатлительные козы очень миниатюрны — 43–64 сантиметра в высоту, у них большие глаза навыкате.

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