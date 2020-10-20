Все включено: за что готовы платить хозяева ради счастья своих питомцев

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Работаете вахтовым методом и не с кем оставить любимого пса? Надо ехать в отпуск, а туроператор, как булгаковская кондукторша, твердит: «С котами нельзя»? «Вечерка» выяснила, как решается проблема временной передержки домашних животных в отсутствие хозяев в Москве и за рубежом.

В Португалии заработал пятизвездочный отель для собак и кошек. С отдельными комфортабельными номерами на каждого четвероногого постояльца, с площадкой для выгула и дрессировки, с ветеринарным кабинетом и даже груминг-румом, специальной кошачье-собачьей парикмахерской. К услугам каждого из хвостатых гостей — горничная-кинолог, личный тренер-дрессировщик, дипломированный ветеринарный врач.

По запросу в интернете «гостиница для котов и собак в Москве» всезнающие поисковики выдают за полторы секунды более 477 тысяч ответов. Столичные сети зооотелей предлагают почти тот же набор услуг, что и в продвинутой Португалии: и держать, мол, вашего зверя будем не в клетке, а в комнате, и выгуливать два раза в день, и даже на ночь за ухом почешем, чтобы свою порцию ласки получил. Кроме того, сотрудники-зооняни ежедневно направляют фото и видеоотчеты о настроении и состоянии любимца на телефон хозяина. Номер для киски в среднем стоит около 1000 рублей в день, для пса — в зависимости от его размеров и потребностей в пространстве — до двух с половиной тысяч. Хотите с видеонаблюдением? Хозяину пришлют сколько угодно роликов в сутки — за отдельную плату.

Альтернатива — пригородные частные пункты передержки. А догситтер может забрать животное временно к себе или навещать по расписанию у вас дома, чтобы кормить и выгуливать. В первом случае цены на его услуги могут быть выше, чем в зоогостинице. Во втором — ваше отсутствие может дешево обойтись для кошелька и дорого для собаки: там, где цены начинаются от 300 рублей за прогулку, ветеринарное и кинологическое образование зооняни не гарантировано.

Что до загородных передержек, то здесь содержать питомца в клетке или вольере стоит от 300 до 1000 рублей в сутки, за кормежку доплачивать надо отдельно или привезти питание с собой.

— Бывает, что во время передержки питомец может пострадать. Заключите договор об оказании услуг, укажите их стоимость, сроки исполнения, а также штрафы за возможный ущерб. Это обезопасит вас, — советует председатель ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Миска от Версаче и кошачье кино

Мы искренне любим домашних питомцев. Балуем, как детей родных. И чем выше достаток хозяина, тем роскошнее конура у его Бобика или домик у Мурки… Интересный факт: те же японцы придумывают для хвостатых прогулочные коляски, интерактивные игрушки, «умные» приборы для кормления, поисковые устройства. Не отстают и россияне.

К услугам четвероногих: дизайнерская одежда, ошейники с бриллиантами, роскошные кровати, услуги парикмахеров и спа-салоны… Иногда стоимость и целесообразность услуг доходит до абсурда. В списке самых дорогих и при этом сомнительных радостей для собак и кошек иностранного производства, например, шуба для собачки из натурального меха норки, которая стоит 725 долларов. Или экоматрас для кошачьей корзины за 3 тысячи долларов. Богатый итальянец заказал для своего кота миску от Версаче в стиле барокко за 754 доллара. Одна из собак, принадлежащих топ-менеджеру арабской нефтяной компании, проживает в супербудке с плазменным телевизором за 410 852 доллара. Дополнить имидж животного-миллиардера помогут зоодухи всего за 65 «зеленых иностранных рублей».

Зато у московских кошек и собак есть шанс отобедать ресторанными блюдами из специальной кондитерской. Это заведение несколько лет назад основал певец Сергей Лазарев. У него есть любимая собака Дейзи — дворняжка из приюта. Чтобы ее порадовать, артист хотел заказать в интернете какую-нибудь вкусняшку, вроде мясного пирожного или торта для собак. Такие лакомства популярны в Америке. Но оказалось, что в нашей стране их никто не готовит. Пришлось взяться за дело самому. Вкусняшки здесь не сладкие, ведь сахар питомцам противопоказан. Зато есть, к примеру, торт на основе гречки, говядины и куриных потрохов. И хозяева не скупятся на угощение для хвостатых друзей.

Кстати, в ночь с пятницы на субботу 17 октября состоялась мировая премьера фильма ужасов, снятого специально для кошек. В основе сюжета — приключения кота, который в погоне за клубком шерсти встречает на кухне страшного монстра Огурца! Создатели ленты, проанализировав видеоролики из интернета, сделали вывод, что огурцы пробуждают в кошках страх. Но отечественные зоопсихологи этого не подтверждают: наши коты огурцов не боятся!

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