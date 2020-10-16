Всегда на коне. Как берейторы ухаживают за лошадьми

Берейтор Владислава Кулигина показывает юной ученице, как правильно держаться в седле / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Верный конь никогда не подведет, особенно если он сыт, ухожен и хорошо выдрессирован. «Вечерка» провела день с берейтером — специалистом по обучению и приручению лошадей к верховой езде — и узнала тонкости профессии.

В восемь утра, когда жители столицы спешат на работу, берейтор одной из подмосковных конюшен Владислава Кулигина уже находится в седле. По строгому расписанию она выполняет с лошадьми различные упражнения, согласованные с хозяевами. Для одного коня полезен галоп, кому-то хватает походить несколько кругов.

— Среди москвичей конный спорт — распространенное явление, но, в отличие от других питомцев, с лошадкой дома жить не получится. Поэтому люди отдают их на содержание в конюшни, где за ними следят, ухаживают, обучают, — сказала Влада.

Цена нахождения в лошадином пансионате не секрет. За месяц придется заплатить в среднем 20–40 тысяч рублей.

С каждым животным берейтор работает по отдельному плану. Все зависит от здоровья и особенностей лошади.

— Есть породы, которые начинают скучать без работы, — рассказывает Владислава, выдавая подопечной лошадке порцию лакомства. — А некоторые не понимают, что от них хотят, начинают вести себя как дети.

Но, как считает Владислава, в умелых руках любая лошадь будет выполнять команды с удовольствием.

— Вот сейчас есть у меня конь по кличке Пузырик. В денник (стойло в конюшне для одной лошади. — «ВМ») он заходит только бочком — ему кажется, что места мало, — говорит берейтор. — Но скоро привыкнет.

В конном хозяйстве, где она работает, условия содержания близки к идеальным.

— К сожалению, мест в Москве и Подмосковье, где с умом и сердцем подходят к воспитанию лошадей, не так много. Бесконечные упражнения, похожие на дрессировку в цирке, могут загнать коня. У артистов, выступающих под шатром, в арсенале метод кнута и пряника, а мы тут больше убеждением берем, — говорит Владислава.

Зарплата берейтора зависит от загруженности — сколько лошадей у него в работе. Если он один, сам седлает лошадь, чистит, то в день может успеть ухаживать не более чем за восемью животными. За каждую лошадь платят цену в зависимости от того, чем она занимается. Если готовится к прыжкам — дороже, если просто находится на содержании — дешевле. В среднем берейтор получает от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.

КСТАТИ

Любимые породы москвичей — буденновские (рыжие) , тракененские (гнедые) и ганноверские. Лошади, которые подходят для занятий профессиональным конным спортом, могут стоить и несколько миллионов рублей, а те кони, которых заводят для развлечения, продаются по цене от 100 до 300 тысяч рублей.

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