Фото: instagram.com/sergey_gorshkov_photographer

Фотография, запечатлевшая амурского тигра, стала победительницей одного из самых крупных в мире конкурсов снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year по версии английского музея естественной истории.

— Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда». Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе», — сказано в сообщении.

Также там отметили, что данный снимок назвала победителем престижного конкурса сама герцогиня Кембриджская. Помимо этого снимка на конкурс было прислано более 49 тысяч работ. Благодаря снимку фотографа Россия впервые стала победительницей в номинации этого конкурса. Фотография под названием «Объятия» запечатлела момент, когда амурский тигр «обнимает» ствол пихты, чтобы оставить на дереве метку своего запаха.

Сергей Горшков сделал снимок тигра с помощью профессиональной камеры и специального датчика движения. Он поставил ее у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. В кадр попала тигрица под номером T 41F — ученым удалось опознать ее по рисунку полос на шкуре.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесенный в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года популяция тигра на территории Российской Федерации составила 580–600 особей.

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