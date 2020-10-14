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Участников «Московского долголетия» пригласили на онлайн-занятия
Фото: dszn.ru/Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Участников «Московского долголетия» пригласили на онлайн-занятия

Виктория Родимкина

Город

Для участников «Московского долголетия» доступны занятия по 30 направлениям — от рисования и физкультуры до мемуаристики и ландшафтного дизайна.

Теперь посетить их можно дистанционно, не выходя из дома. Люди старшего поколения смогут удаленно изучать иностранные языки, рисовать, обучаться компьютерным технологиям, заниматься общей физической подготовкой.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, на данный момент более 600 преподавателей проводят онлайн-уроки в проекте «Московское долголетие». Он отметил, что в первое время было сложно освоиться с таким форматом общения.

— Но те, кто остался в онлайне, нашли в таком формате свои преимущества, и мы будем его развивать, — сказал Владимир Филиппов.

Так, в режиме онлайн появились уникальные занятия — мастер-класс «Вторая жизнь вещей», курс «Стильная женщина», а также курс «История моды и прически».

Кроме того, участникам проекта рассказывают о приложениях смартфонов, учат методам обработки цифровой фотографии и помогают освоить английскую литературу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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