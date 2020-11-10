Звери, обитающие в столице, готовятся к зимней спячке

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Температура воздуха за окном становится все ниже, и животные, обитающие в лесопарках, потихоньку впадают в зимнюю спячку. Специалисты Мосприроды просят жителей вести себя на природных территориях осторожно, чтобы никого не побеспокоить и не разбудить.

Первыми уснули орешниковые сони. Эти маленькие грызуны еще в сентябре спрятались в свои уютные дупла, где и проспят до апреля.

— Будить их ни в коем случае нельзя, — предостерегли в Мосприроде. — Второй раз крепко уснуть они уже не смогут, а из-за перерасхода энергии могут не дожить до весны.

Затаились на дне ручейков и маленьких речек травяные лягушки. Но все равно, гуляя по лесу, старайтесь ходить по тропинкам, ведь некоторые лягушки зимуют на суше: в норках или под толстым слоем листвы.

Под корягами, ветками и в старых норах, которые не промерзнут под снегом, укрываются змеи — гадюки и ужи. Последние обычно зимуют группами — по нескольку десятков особей. Проспать змеи могут до восьми месяцев, все зависит от погодных условий. Чтобы проснуться, им нужно много тепла. Готовятся к длительной спячке ежи и барсуки. Первые сейчас наедают жирок и подыскивают убежище для зимовки.

— Селятся ежи, как правило, в кустах, ямах, заброшенных норах или в корнях деревьев, — рассказали в пресс-службе Мосприроды. — Свой дом они утепляют сухой травой, листьями и мхом.

В укрытиях сытые ежи спрячутся при наступлении первых заморозков. Как и сони, они могут проспать до апреля.

Барсуки, которые встречаются в Троицком и Новомосковском округах, уже выкопали себе норы и ждут, когда в столицу придут заморозки. Но сейчас они, как и ежи, придерживаются высококалорийной диеты, чтобы подкопить жирок.

— Во время продолжительных оттепелей барсуки могут просыпаться, но затем они снова засыпают, — рассказала заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова. — В любом случае поздней осенью, зимой трогать их, как и любое другое животное, впадающее в спячку, не нужно. Многие из них быстро найдут себе новое убежище и вновь уснут.

Исчезают на зиму и насекомые. Часть из них осенью погибает, оставляя после себя потомство в виде личинок. Но некоторые насекомые, например бабочки — крапивница и лимонница или крушинница, как и животные, засыпают. Они прячутся под корой деревьев, в дуплах или в плюще и других вечнозеленых растениях.

Под корой, опавшей листвой и в сухой траве также проводят зиму мухи, комары и жуки. Там они пробудут до конца зимнего периода. Первые мухи, при хорошей погоде, появляются уже в феврале.

КСТАТИ

Осенью большинство птиц мигрирует в более теплые страны, делая по пути остановки в московских лесопарках. Так, недавно в Серебряном Бору, на Бездонном озере, заметили трех свиязей из скандинавских стран. А в природном заказнике «Долгие пруды» показалась редкая серая цапля.

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