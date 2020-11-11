Дикие и находчивые. Животные и птицы приспосабливают столицу под себя

Белка в Измайловском парке / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные экологи и любители живой природы отмечают, что животные и птицы, обитающие в зеленых массивах Москвы, начали изменять присущие им повадки. Корреспондент «Вечерки» вместе с экспертами изучал, как наши братья меньшие приспосабливают город под свои нужды.

Заявить свои права

Яркий пример — дятлы, поселившиеся в Митьковском проезде.

— Несколько лет назад одна из птиц облюбовала фонарный столб! Дятел садился на лампу и колотил по плафону. Прохожие думали, что он не в себе или что там завелись насекомые. Но дятел не всегда стучит по дереву, чтобы достать корм, — объясняет руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин. — Раз долбанув по плафону, он понял, что звук-то — о-го-го! Так он оповещает, что это его территория. А в брачный период привлекает к себе внимание самки. Что вы думаете? На следующий год уже несколько дятлов исполняли соло на таком «барабане»!

Хитрые какие

Необычайно хитрыми оказались голуби из Чапаевского парка. Крупные особи, которые не могут попасть клювом в маленькие кормушки, виртуозно цепляются за их края и переворачивают на бок. Корм высыпается на землю, и птицы его поглощают. Самые агрессивные и голодные додумались сбивать пластиковую крышку кормушки. Подсмотрели, как люди их наполняют, и стали повторять те же движения.

— Однако умения у птиц не закрепляются. Стоит кормушкам исчезнуть, как забудется и навык их открывать, — поясняет орнитолог.

Досталось на орехи

А на что способны животные? В Измайловском парке экоактивист Василий Джапаридзе наблюдал за белками. Зверьки весьма умело вскрывали пакетики с орешками и семечками, чтобы достать содержимое. И все же, как считает кандидат биологических наук, зоолог Филипп Тумасьян, животные в городе демонстрируют более скромные таланты по сравнению с птицами.

С ним солидарен доцент кафедры зоологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Василий Малыгин.

— Исследований на эту тему пока мало. Например, серая и черная крыса или домовая мышь очень пластичны и часто избегают ловушек или отравленных приманок, — говорит ученый. — Но такая смекалка появляется, когда животное видит, что кто-то из сородичей погибает. Нет данных, что эта особенность передается по наследству.

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