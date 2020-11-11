По красивой традиции: Московский НПЗ подарил лебедей столичным прудам

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Весной одна из пар лебедей Московского НПЗ принесла большое потомство — четырех птенцов. По инициативе сотрудников предприятия, которую с удовольствием поддержала объединенная дирекция Мосгорпарка Департамента культуры города Москвы, ландшафтному парку «Митино» была вручена часть большой лебединой семьи.

Очевидно, хорошая примета не только выпускать в небо белых голубей, но и знакомить с новым водоемом этих царственных созданий. Освободившись из заботливых рук орнитолога, два белоснежных лебедя важно погрузились в воду живописного биоплато в сквере по Олонецкому проезду — здесь семейство проведет первое время на передержке. За ними поспешили два их птенца — еще серые, трогательные и несмышленые. Местные лебеди и утки встретили их довольно доброжелательно, за исключением разве что крикливых гусей, да и те довольно быстро привыкли к вновь прибывшим. Таким образом, новоселье было отпраздновано.

Птицы, которых выпустили в сквере по Олонецкому проезду, уже шестое поколение лебедей, родившихся на пруду Московского НПЗ в Капотне. Этот водоем — любимое место отдыха жителей района. Они сидят на лавочках и любуются пернатыми. Здесь сложилась уникальная экосистема — берега аккуратно выложены камнем, на воде размещены деревянные плоты с домиками для лебедей, в которых они гнездятся и заводят потомство. Делают это регулярно, что говорит о том, что обстановка их вполне устраивает.

По прекрасной традиции несколько поколений лебедей Московского НПЗ уже живут в столичном зоопарке и подмосковных парках. В частности, пернатые были подарены спортивно-оздоровительной базе в Московской области, Николо-Угрешскому монастырю в Дзержинском, любимому всеми зоопарку на Пресне, где они прекрасно уживаются с другими птицами. Надо сказать, что для Мосгорпарка такое сотрудничество с московским предприятием — пока единственный эксклюзивный опыт.

Стоит отметить, что решение передержки на биоплато в сквере по Олонецкому проезду — самое оптимальное. Это заболоченный участок с водными растениями. Аэрационный фонтан в акватории насыщает воду кислородом. На территории биоплато воссоздана естественная растительность, с ряской, кувшинками, насекомыми, и тут самая благоприятная атмосфера для дружного существования разнообразной флоры и фауны. Здесь вольготно себя чувствуют бобры, ондатры, чайки, кряквы и, конечно, лебеди.

Во время торжественного спуска на воду пернатых Игорь Владимирович Бускин, директор ПКиО «Бабушкинский» и ландшафтного парка «Митино», депутат МГД, поблагодарил Московский нефтеперерабатывающий завод: «Приятно, что эта акция совсем не разовая — как известно, завод постоянно запускает в столичные водоемы своих белых лебедей. Многие поколения этих птиц стали настоящим символом Капотни. И, конечно, это говорит о том, что птицы живут в комфортных условиях. Мы рады новым обитателям парка «Митино», которые появились благодаря такому совместному экологическому проекту с предприятием. Птицы останутся на зимовку в специально оборудованном теплом вольере в сквере по Олонецкому проезду.

В следующем году мы планируем все четыре особи перевести на постоянное место жительства в Пенягинский пруд ландшафтного парка «Митино», поскольку там пруд в шесть гектаров, и им будет настоящее раздолье. В данный момент в его акватории обитают шесть лебедей, которых, к слову, завели в парке по многочисленным просьбам жителей района, любящих наблюдать за природой, и новые лебеди примкнут к стае. Надеюсь, в будущем они дадут крепкое потомство, их количество будет увеличиваться».

Москва действительно хорошеет на глазах, и ее зеленые парки и скверы с каждым днем становятся все более ухоженными, архитектурно продуманными, уютными, обретают новых постояльцев в своих акваториях. Растет число москвичей, неравнодушных к четвероногим и пернатым, которые живут по соседству. Поэтому неудивительно, что в социальных сетях активно сочиняются имена для белых лебедей. Следовательно, нет сомнений, что и сегодняшние герои обязательно их получат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Косинова, заместитель директора Мосгорпарка:

— Лебединые ряды в парках Москвы регулярно пополняются. Совокупно на территориях, подведомственных Департаменту культуры, проживает двадцать одна птица.

Лебедь — существо гордое, красивое, требовательное, им создаются максимально комфортные условия, обеспечивается круглогодичный уход со сбалансированным рационом питания с витаминными добавками, в меню включены морковь, огурцы, озимая пшеница, дробленая кукуруза, а зимой они отправляются в теплые вольеры.

Если говорить о цифрах, то в Парке Горького сегодня живут пять лебедей, в Лианозовском парке прекрасная пара — Ромео и Джульетта, в парке «Сокольники» в прошлом году поселилась лебедь Дуся, а уже в этом у нее появилась подружка Августина.

Также белые красавцы радуют посетителей парка «Царицыно». А теперь, с легкой руки Московского нефтеперерабатывающего завода, за что ему огромное спасибо, и Бабушкинский парк, и ландшафтный парк «Митино» тоже стали по-настоящему лебедиными территориями.

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