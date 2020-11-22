Питомцы лучше всех снимают стресс и дарят радость

Волонтер Центра реабилитации временно бездомных животных Марина Смоляренко готовит к выставке собаку по кличке Юла. Добровольцы постоянно сотрудничают с приютами, помогая выгуливать животных и искать для них новый дом / Фото: Иван Цветков, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 22 ноября, состоялась онлайн-выставка животных «Юна-фест». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с волонтерами и узнал, как домашние животные помогают справиться со стрессом в пандемию.

Центр реабилитации временно бездомных животных проводит выставки питомцев в среднем четыре раза в год.

В этот раз организаторы решили впервые провести мероприятие в онлайн-формате, чтобы не подвергать риску посетителей на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. В прямом эфире специалисты центра провели экскурсию по территории комплекса. Всего здесь содержатся порядка 380 животных. Около 70 процентов из них — собаки, а остальные — кошки. С питомцами работают ветеринары.

— Все собаки и кошки проходят полный осмотр. Если выявляется заболевание, то назначается лечение. Животным обязательно проводят процедуру стерилизации. Регулярно проверяют их на наличие паразитов. Еще с питомцами работают зоопсихологи, — рассказала сотрудница пресс-службы Центра реабилитации временно бездомных животных Полина Рыхловская.

Еще во время онлайн-выставки зрителям представили собак и кошек, которые уже готовы отправиться в новую семью. Взять к себе животное москвичи могут бесплатно, достаточно позвонить в центр или обратиться через сайт. Но есть ряд ограничений. Если кошку могут забрать все, то перед тем как отдать собаку, волонтеры центра должны увидеть условия ее будущего проживания.

— Когда ты смотришь на квартиру человека, то больше узнаешь о нем. Кроме того, у будущего хозяина должен быть определенный уровень дохода, чтобы ухаживать за собакой, и свободное время для выгула, — пояснила Полина Рыхловская. — Это тоже видно по состоянию жилья. Весной 2020 года, когда пандемия коронавируса в России только началась, волонтеры отметили всплеск интереса к бездомным животным.

Люди стали охотнее брать к себе новых питомцев. Сейчас ажиотаж спал. Хотя психологи утверждают, что появление в семье домашнего животного может существенно снизить уровень стресса, который неизбежно растет в условиях пандемии.

— Вся эта ситуация с коронавирусом отделила людей друг от друга. Мы боимся заразиться от прохожих, соседей, коллег. Даже к родственникам многие перестали ездить. И домашнее животное — лучший друг для преодоления этого трудного времени. Питомец может помочь как одинокому человеку, так и семье. Особенно это важно для детей, которые разлучены со своими школьными друзьями, — рассказал доктор психологических наук Леонид Китаев-Смык.

Он добавил, что даже заботы и хлопоты, которые неизбежно возникают при появлении в доме питомца, не будут раздражать. Они помогут отвлечься от тревожных новостей по поводу COVID-19.

Еще во время онлайн-выставки кинологи и зоопсихологи рассказали о том, как помочь питомцу адаптироваться в новом доме. Также среди зрителей провели розыгрыш призов и лимитированных транспортных карт «Тройка», которые подготовили в Департаменте транспорта Москвы.

Еще осенью запустили электронную площадку «Хвосты и лапки». На сайте люди могут познакомиться с десятками питомцев, которые ищут новый дом. Удобный сервис позволяет быстро связаться с приютом. В столице работают порядка 20 таких учреждений. В каждом ждут хозяев сотни собак и кошек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Юдин, директор центра реабилитации временно бездомных животных:

— Офлайн-мероприятия лучше помогают устраивать животных в семьи. Однако таких акций в этом году меньше из-за пандемии коронавируса. Соответственно показатели упали. Мы явно сможем найти семью для меньшего числа питомцев, чем в прошлом году. Ситуацию помогут исправить онлайн-мероприятия. Кроме того, сократилось число пожертвований. Это тоже связано с пандемией.

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