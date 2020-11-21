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Москвичам рассказали, кому можно помочь через благотворительный сервис mos.ru
Фото: freepik.com

Москвичам рассказали, кому можно помочь через благотворительный сервис mos.ru

Юлия Ямпольская

Город

Для того чтобы сделать пожертвование на сайте mos.ru, необходимо зарегистрироваться на портале и перейти в раздел «Мои платежи». Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 21 ноября.

Благотворительный сервис создали по инициативе НКО. На данный момент там зарегистрировались девять благотворительных организаций, оказывающих поддержку тяжелобольным взрослым и детям, их семьям, а также людям, имеющим нарушения слуха и зрения, пенсионерам, бездомным животным.

Каждая организация ведет значимую деятельность в Москве свыше одного года. Отмечается, что с помощью нового сервиса на портале НКО расскажут о своей миссии и привлекут к своей работе жителей столицы.

Ранее сообщалось, что более шести миллионов транзакций совершили жители столицы на портале mos.ru с помощью сервиса «Мои платежи». Он является многофункциональным сервисом, где можно увидеть неоплаченные счета, погасить несколько задолженностей одновременно, а также настроить автоплатежи.

Читайте также: Более тысячи благотворительных взносов сделали москвичи на портале mos.ru

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