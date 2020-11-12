Более тысячи благотворительных взносов сделали москвичи на портале mos.ru

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Жители столицы сделали свыше тысячи благотворительных взносов с помощью нового сервиса на портале mos.ru, который заработал 16 октября. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на данный момент проект запустили в пилотном режиме. Средний платеж составляет около 200 рублей.

— Сейчас у нас ограниченное количество фондов, которые присоединились, и надеюсь, что круг фондов будет расширяться. Есть дополнительные заявки от тех, кто хотел бы присоединиться, — пояснила Сергунина.

Отмечается, что сервис поможет жителям столицы поддерживать программы благотворительных организаций. Делать пожертвования могут зарегистрированные на портале пользователи в разделе «Мои платежи».

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