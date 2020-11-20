Более шести миллионов платежей совершили москвичи через портал mos.ru с начала года
Свыше шести миллионов транзакций совершили жители столицы на портале mos.ru с помощью сервиса «Мои платежи».
Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, горожане все чаще предпочитают использовать онлайн-площадки для оплаты городских и коммерческих услуг без обязательного посещения банка.
«Мои платежи» является многофункциональным сервисом, где можно увидеть неоплаченные счета, погасить несколько задолженностей одновременно, а также настроить автоплатежи.
Портал становится популярнее с каждый годом. Обычно пользователи оплачивают коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, пополняют лицевой счет «Москвенок», оплачивают кружки и секции, счета операторов связи и интернета, погашают транспортные штрафы.
Также жители столицы активно осваивают и другие возможности сервиса — автоплатежи и шаблоны. Они появились на портале в прошлом месяце.
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