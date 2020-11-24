Как правильно подкармливать птиц зимой

Дрозд-рябинник собирает ягоды под снегом. Чтобы птицы не отвыкли от самостоятельного поиска пищи, не насыпайте слишком много корма / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Перелетные птицы уже покинули холодную Москву, но в городе осталось много других пернатых, которые проведут с нами всю зиму. Специалисты из Мосприроды рассказали, чем ни в коем случае нельзя кормить птиц, чтобы не навредить им.

Начинать подкормку пернатых следует только при установлении минусовой температуры за окном. Если начать кормить их раньше, то это может сбить мигрирующих птичек с их пути. А тех пернатых, кто остался в Москве, важно не перекормить.

— Если насыпать в кормушку слишком много еды, то птицы могут просто-напросто отвыкнуть от самостоятельного поиска пищи, что очень опасно, — рассказали в Мосприроде.

Лучше наполнять кормушку раз в пару дней в одно и то же время, чтобы пернатые привыкли к «графику работы столовой».

Злаки для щеглов, а орехи для дятлов

Подкармливать каждый из видов птиц лучше исходя из их потребностей и вкусовых предпочтений.

— Щеглы и зеленушки любят злаки, семена диких трав и подсолнечника, для синичек подойдет несоленое сало, просо, цельный овес, семена льна и ячменя, подсушенные крошки белого хлеба. Покормить дятлов можно орехами и желудями. Это же станет хорошим подкормом и для соек, — уточнили в Мосприроде.

А вот «зимние птички» снегири будут очень рады засушенным ягодкам рябины или боярышника.

Уткам — хлеба

Многие водоплавающие птицы также зимуют в столице. Для их кормления подойдут злаки, нежирный творог, небольшие сухари из несладкого белого хлеба и сваренная перловая каша.

Но не стоит бросать их в воду — это может негативно сказаться на чистоте водоема. Лучше оставляйте сухари на берегу, но не в больших количествах. Слишком много продуктов привлечет грызунов, а если кидать все в воду, то есть риск просто загрязнить водоем.

Это ешьте сами

Несмотря на особенности в рационе птиц, есть несколько вещей, которые категорически не подходят для подкормки.

— Если вы не хотите навредить птицам, то не стоит приносить им жареные, соленые, перченые или копченые продукты. С мучным тоже стоит быть внимательнее: ржаной хлеб, сдобные булочки и свежий белый хлеб негативно влияют на их пищевую систему. Фрукты тоже не стоит класть в кормушки, — подытожили специалисты.

Чтобы не запутаться во всех «да» и «нет», во многих парках можно найти автоматы, где можно купить корм, который точно не будет опасен для птиц. Кроме того, на природных территориях часто можно встретить предупреждающие таблички со всей информацией.

КСТАТИ

Вешать кормушки нужно правильно. Они должны висеть на высоте 1,5 метра, желательно в спокойном месте, подальше от дорог. Если кормушка сделана для маленьких птичек, то убедитесь, что она имеет маленький вход или дополнительные рейки, которые не дадут воронам полакомиться чужим угощением.

Читайте также: Депутат МГД Козлов: Более 5,6 тысячи домов проверили на соблюдение закона о гуманном отношении к животным