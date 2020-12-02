Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вышел Бобик погулять. Как волонтеры помогают владельцам домашних питомцев
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Вышел Бобик погулять. Как волонтеры помогают владельцам домашних питомцев

Юлия Зыкина

Животные

В столице возобновили проект «Погуляем с вашей собакой!», который продлится до конца года. Такой услугой могут воспользоваться горожане, соблюдающие самоизоляцию.

Из-за сложной эпидемической обстановки пожилые и с хроническими заболеваниями москвичи, а также те, кто болеет COVID-19 в легкой форме, все свое время проводят дома и не могут выгуливать любимых питомцев. На помощь им приходят добровольцы.

— Опыт весеннего запуска показал, что наш проект стал незаменимым помощником на самоизоляции. Мы получили множество отзывов от владельцев собак, — сказал один из организаторов акции, представитель компании по производству питания для домашних животных Иван Кондрашов.

Акция так востребована, что пришлось ввести новое правило — теперь владелец питомца может пользоваться услугой выгула не более 10 дней, чтобы добровольцы могли помочь большему количеству людей.

Волонтер акции и профессиональный дог-выгульщик Александра Морозова сегодня вышла на прогулку с псом по кличке Рой. С каждым питомцем девушка старается гулять дважды в день по полчаса. Все правила безопасности соблюдаются. Так, питомцев хозяева передают волонтерам на лестничной клетке в масках и перчатках, соблюдая дистанцию. Или же оставляют поводок на дверной ручке.

— Из всех запросов мы выбираем те, которые территориально находятся ближе к каждому выгульщику, чтобы в любой момент он мог быть рядом, — делится Морозова. — Кстати, на каждую прогулку мы берем еще и аптечку. Если питомец вдруг поранил лапу или на него напал другой пес, мы сможем оказать первую помощь до того, как обратимся в ветеринарную службу.

Всему этому девушка научилась на профессиональных курсах по выгулу собак.

— У нас было несколько блоков — кинологический курс и основы содержания и ухода, — поделилась она. — Бывает, что после прогулок с животным по просьбе хозяев нужно еще какое-то время посидеть с питомцем. В таком случае я смогу и помыть собаку, и покормить. Также нас обучали дрессировке и умению правильно реагировать на поведение собак.

КСТАТИ

Весной волонтеры акции обработали около 380 заявок горожан и совершили порядка 3150 выгулов собак.

Из числа обратившихся 85 процентов людей соблюдали обязательный карантин, а остальные 15 процентов — это люди старшего возраста, находившиеся на самоизоляции.

Читайте также: Онлайн-платформа по поиску хозяев бездомным собакам и кошкам открылась в Москве

проектсобакисамоизоляция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Все мнения
О проекте