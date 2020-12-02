Вышел Бобик погулять. Как волонтеры помогают владельцам домашних питомцев

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В столице возобновили проект «Погуляем с вашей собакой!», который продлится до конца года. Такой услугой могут воспользоваться горожане, соблюдающие самоизоляцию.

Из-за сложной эпидемической обстановки пожилые и с хроническими заболеваниями москвичи, а также те, кто болеет COVID-19 в легкой форме, все свое время проводят дома и не могут выгуливать любимых питомцев. На помощь им приходят добровольцы.

— Опыт весеннего запуска показал, что наш проект стал незаменимым помощником на самоизоляции. Мы получили множество отзывов от владельцев собак, — сказал один из организаторов акции, представитель компании по производству питания для домашних животных Иван Кондрашов.

Акция так востребована, что пришлось ввести новое правило — теперь владелец питомца может пользоваться услугой выгула не более 10 дней, чтобы добровольцы могли помочь большему количеству людей.

Волонтер акции и профессиональный дог-выгульщик Александра Морозова сегодня вышла на прогулку с псом по кличке Рой. С каждым питомцем девушка старается гулять дважды в день по полчаса. Все правила безопасности соблюдаются. Так, питомцев хозяева передают волонтерам на лестничной клетке в масках и перчатках, соблюдая дистанцию. Или же оставляют поводок на дверной ручке.

— Из всех запросов мы выбираем те, которые территориально находятся ближе к каждому выгульщику, чтобы в любой момент он мог быть рядом, — делится Морозова. — Кстати, на каждую прогулку мы берем еще и аптечку. Если питомец вдруг поранил лапу или на него напал другой пес, мы сможем оказать первую помощь до того, как обратимся в ветеринарную службу.

Всему этому девушка научилась на профессиональных курсах по выгулу собак.

— У нас было несколько блоков — кинологический курс и основы содержания и ухода, — поделилась она. — Бывает, что после прогулок с животным по просьбе хозяев нужно еще какое-то время посидеть с питомцем. В таком случае я смогу и помыть собаку, и покормить. Также нас обучали дрессировке и умению правильно реагировать на поведение собак.

КСТАТИ

Весной волонтеры акции обработали около 380 заявок горожан и совершили порядка 3150 выгулов собак.

Из числа обратившихся 85 процентов людей соблюдали обязательный карантин, а остальные 15 процентов — это люди старшего возраста, находившиеся на самоизоляции.

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