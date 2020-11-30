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Онлайн-платформа по поиску хозяев бездомным собакам и кошкам открылась в Москве
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Онлайн-платформа по поиску хозяев бездомным собакам и кошкам открылась в Москве

Юлия Ямпольская

Животные

Онлайн-платформу по поиску хозяев бездомным собакам и кошкам «Хвосты и лапки» открыл столичный департамент транспорта. Там жители города смогут выбрать питомца, а также узнать информацию о подготовке дома к появлению любимца. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в начале ноября 2020 года в столичном метро был запущен тематический поезд, в вагонах которого пассажиры могли увидеть портреты более 70 собак и кошек из 15 приютов. QR-код с каждой фотографии вел на подробную анкету питомца с описанием его истории, характера и состояния здоровья. После запуска проекта около 200 животных уехали домой.

При этом просто купить миску и коврик домашнему животному на данный момент недостаточно, потому что процесс «усыновления» питомца стал более сложным, ведь это большая ответственность, передает официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы обзавестись четвероногим другом из приюта, необходимо пройти собеседование, заключить договор и быть готовым отчитываться о жизни и здоровье животного.

Читайте также: Более 20 тысяч собак забрали из приютов Москвы за десять лет

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