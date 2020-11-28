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Более 20 тысяч собак забрали из приютов Москвы за десять лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 20 тысяч собак забрали из приютов Москвы за десять лет

Виктория Родимкина

Город

Более 20 тысяч собак и свыше 5 тысяч кошек забрали из приютов столицы за десять лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в субботу, 28 ноября.

По данным пресс-службы, столица стала первым городом России, в котором начали строить приюты для животных за счет бюджетных средств. Эта работа ведется в городе уже 13 лет.

На данный момент в Москве создано уже 13 городских приютов.

— Главные задачи приютов — вернуть владельцам их потерявшихся питомцев, а также найти новых хозяев для брошенных животных. За последние 10 лет была проделана колоссальная работа, — говорится в сообщении.

В приютах города на сегодняшний день содержатся около 17 тысяч собак и кошек. Этот показатель остается стабильным с 2015 года благодаря соблюдения баланса по числу отловленных животных и работе волонтеров. Количество бездомных животных на улицах города удалось уменьшить в десять раз, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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