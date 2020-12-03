Кошка захотела сапожки. Утепляем домашних животных правильно

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Вот погода и повернула на зиму. Теперь с каждым днем будет только прохладнее. По следам Всемирного дня домашних животных (30 ноября) сотрудники Комитета ветеринарии Москвы посоветовали хозяевам одевать домашних питомцев в специальную одежду, чтобы те не простывали. По словам ветеринарного врача-терапевта Алины Гущиной, осенне-зимний гардеробчик очень пригодится и котикам, и собачкам.

Модный деним

Не стоит думать, будто джинсовые штанишки причиняют питомцам дискомфорт и неудобство. Это не так. Выбирайте модели на липучках на животике, с подтяжками.

Средняя цена: 1500 рублей

Ходим парой

Хозяин, кстати, по самым последним трендам должден соответствовать своему питомцу и отправляться на прогулку, соблюдая дресс-код: выбирать наряд в таком же стиле и цветовой гамме.

Не боюсь плохой погоды

В этом сезоне плащики с капюшонами стали особенно популярными. Такая одежда защитит от грязи, снега с дождем не только декоративных малышей. Шерсть крупных длинношерстных пород тоже не превратится в слипшуюся. А еще такие плащики, чья непромокаемая ткань удерживает тепло, советуют надевать старым собакам, у которых нарушена терморегуляция.

Средняя цена: 900 рублей

Сплошной мех

Питомцам с маленькими ушами подойдут модели шапочек, похожие на человеческие головные уборы. А вот с большими надо выбирать с прорезями. Если, например, у собаки уши висячие, то шапочку лучше покупать со специальными внутренними кармашками.

Средняя цена: 3000 рублей

Будем ярче

Утепленные жилеты выбирайте из мембранной ткани (полиэстер, плащевка, неопрен), которые не пропускают влагу, с флисовой подкладкой и синтепоном в качестве утеплителя. Если вы хотите, чтобы питомец был заметен на прогулке, выбирайте жилеты ярких цветов.

Кот в сапогах

В конце осени повысился спрос на сапожки. Производители их делают комплектами по четыре штуки. Они отлично защищают лапы питомцев от намокания, снежного наста, острых камней, которые хорошо сцепляются со льдом и не дают питомцу сильно скользить. Есть очень бюджетные модельки — от 800 рублей и супернавороченные. Для них используются технологии, как для спортивной трековой обуви, со специальными креплениями к лапкам.

Средняя цена: 1300 рублей

Все как у взрослых

Курточка для песиков и котиков с короткими лапами может напоминать жилетку. А длиннолапые животные вполне могут носить куртки с длинным рукавом. Курточка должна хорошо сидеть, не съезжать с лап на морду или, наоборот, на спину.

Средняя цена: 700 рублей

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Стильное худи

Толстовки — отличная одежда на сухую осень. Шьется из мягких тканей, поэтому животному в них комфортно. Выбор моделей велик — не меньше, чем у людей.

Средняя цена: 750 рублей

Свитерок с оленем

Должен быть связан только из 100-процентной шерсти. Длинношерстным питомцам не подойдет, даже зимой им будет очень жарко. Если умеете вязать сами, то сам бог дал вам возможность покреативить от души.

Средняя цена: 300–800 рублей

Вяжем шапочку

Беречь голову от холода нужно в первую очередь низкорослым породам, потому что они «гуляют» близко к земле, голым, а также псинкам с сильно купированными ушами.

Средняя цена: 500 рублей

Маску на морду!

Кстати, во время пандемии многие хозяева не только себя защищают маской от коронавируса, но и своих любимцев. Кто-то делает из самостоятельно из тех же одноразовых, кто-то шьет, подгоняя под размеры мордочки.

Стоимость: от 15 рублей

А на голову рога

К новогоднему костюмчику вполне себе можно приобрести и аксессуары. Например, обруч в тему наряда. Вариаций огромное количество. Это и оленьи рожки, плюшевые цветы, королевские диадемы и многое другое.

Стоимость: от 400 рублей

Праздничный прикид

Нарядить собачку и котика к празднику можно бюджетно, прикупив красивую накидку с блестками или яркого цвета. Полноценные новогодние костюмы тоже в большом ассортименте: как «персонажные»: гномы, принцессы, эльфы, так и просто нарядные платья с рюшами и пиджачки с брюками.

Средняя цена: 1000 рублей

Отличное сочетание

Бестселлером сезона стал гибридный костюмчик — вязаный комбез. Он отлично садится на животное, оно не мерзнет, а оттенки и узор можно выбрать самые разные. Также можно заказать мастеров хендмейд, и вам свяжут уникальный комбезик.

Стоимость: от 800 рублей

Шубка с барского плеча

Хотите привнести в образ своего питомца немного гламура? Тогда выбирайте зимнюю шубку. Есть и из натурального, и из искусственного меха, короткие или на все тело, с капюшончиками и без. Предложения на любой кошелек. Главный тренд — яркие цвета. К ним в тон подбираются поводки со стразами.

Стоимость: от 1200 рублей

Комбинезон на выход

Для питомцев с длинной шерстью лучше выбирать модели на кнопках или пуговицах, а для короткошерстных сгодится любой вариант застежки. А еще комбинезон не должен сидеть плотно, иначе животному будет неудобно ходить.

Средняя цена: 1400 рублей

ГЛАМУРНАЯ ФИФА ДЕЙЗИ

У таксы Дейзи, которая живет у австралийки Натали Суитэппл, есть целая гардеробная комната, где хранятся собачьи вещи. Еще недавно в помещении было полно одежды самой Натали, но сейчас гардероб девушки явно проигрывает гардеробу ее питомицы.

У собаки есть все: платья и джемперы, пуховики и ботинки, пляжная одежда и шляпы, дизайнерские вещи, сшитые специально для нее, и нарядные костюмы на праздники. Натали признается, что тратит на собачьи наряды больше, чем на собственный гардероб. Кроме того, раз в месяц Дейзи водят к грумерам, приводят в порядок коготки. А поводки и ошейники у нее вообще каждую неделю новые.

ОТ ХВОСТА ДО ХОЛКИ

Чтобы одежда не доставляла животному неудобство, важно правильно подобрать ее размер. Нужно знать три параметра: длину спинки собаки (от основания хвоста до холки), охват груди, который измеряется в самой широкой части грудины, сразу за передними лапами, и охват шеи. К двум последним показателям нужно прибавить по 2 сантиметра (тогда одежда не будет сжимать и натирать).

Самый маленький размер XS, например, у чихуа-хуа и тойтерьера. Длина спины у одежды для них — 10–21 сантиметр, охват груди — 10–31 сантиметр, шеи — 10–20 сантиметров. Самый большой — 4XL, скажем, у хаски и лабрадора. Их метрика — 51– 55, 71–80, 46–50 сантиметров соответственно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Стопычева, дизайнер:

— Мода для домашних питомцев развивается очень быстро. Хозяева стараются не только сами быть в тренде, но и одевать стильно своих животных. Понятно же, что собаке не важно, в чем ходить и в чем греться, эстетическая составляющая ее гардероба — забота хозяина.

Например, шарфы для собак, модные сейчас. Для животных они никакой полезной функции не несут, но выглядят очень эффектно. Собаки же по-разному «переносят» креативные решения хозяев.

Алена Аверина, кинолог:

— Кутать собаку стоит только тогда, когда она действительно мерзнет. Старайтесь греть псов естественными путями: бегать, играть, копать, заниматься трюками. Еще один плюс одежды, кроме тепла и гигиены, — крупные суровые с виду собаки, как показали исследования, спокойнее принимаются обществом в ярких аксессуарах.

Обратите внимание на амуницию. Тяжелые ошейники, удавки и цепочки уже не в тренде. Отдайте предпочтение легким анатомическим шлейкам и антивандальным поводкам из корда или каната. Если собака вынуждена носить намордник, то необходимо помнить, что нейлоновые медицинские намордники не подходят для длительного использования, так же как и намордники, в которых нельзя открыть пасть и легко дышать.

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