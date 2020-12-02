Какую куртку выбрать на зиму

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Пора задуматься над покупкой теплой зимней куртки. Сегодня мы расскажем об актуальных моделях верхней одежды, которая не только согреет, но и подчеркнет вашу индивидуальность.

Выбор верхней одежды для девушек — всегда большая проблема. Хочется, чтобы было удобно, тепло, но главное — красиво. В магазинах представлен огромный выбор пуховиков, дубленок, шуб. Как не потеряться в этом многообразии и составить стильный образ на зиму, рассказала стилист Екатерина Паукова.По ее словам, в сезоне 2020/21 стоит обращать внимание на сдержанные варианты верхней одежды.

ЛЕГКИЕ КАК ПУХ

Сегодня в моде верхняя одежда прямого кроя, которая дает свободу движениям. Можно выбрать укороченную модель пуховика, длину миди или ниже колен. Считается, что объемные зимние куртки — это вещь спортивной тематики. Однако это не так. Такая модель отлично сочетается с джинсами, брюками и юбками. Ее можно носить с сапогами и ботильонами на каблуке. А еще объемные пуховики отлично смотрятся с ботинками на широкой подошве, например, моделью «челси».

Еще один интересный вариант верхней одежды — пуховик-одеяло. Они согреют даже в самые сильные морозы. Если вы любительница женственных фасонов, обратите внимание на стеганые пуховики, которые предполагают использование поясов или ремней.

КУРС НА ЭКО

В тренде сезона 2020/21 — вещи из экокожи и экомеха. Почти все мировые дома моды отказались от использования натуральных материалов. И носить сейчас норковую шубу считается дурным тоном. Поэтому обратите внимание на более актуальные модели. Например, дутые куртки из экокожи. С их помощью тоже можно создать элегантный образ и уйти от спортивной тематики. Шуба-тедди, которую в России часто называют шуба-чебурашка, является самой актуальной моделью верхней одежды из искусственного меха. Конечно, такая вещь уступает по тепловым качествам обычной шубе. И носить ее в сильные морозы, скорее всего, не получится.

СТИЛЬНЫЕ ДУБЛЕНКИ

Актуальная модель этого сезона — дубленка-авиатор. Она может быть укороченной, те, кто предпочитает миди, тоже не ошибутся. Такая вещь отлично сочетается с обувью на каблуке и с сапогами на широкой подошве.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ УШАНОК

Актуальные шапки и шарфы этого сезона тоже выполнены в стиле минимализм. Не выбирайте вещи с вышивками, фактурной вязкой, стразами. Забудьте про меховые шапки, ушанки. Обратите внимание на модель бини нейтральных оттенков. Она подойдет к любому типу одежды. Шарф следует подбирать в ансамбле с головным убором. А если вы хотите чего-то необычного — обратите внимание на берет, вязаную или кожаную панаму, косынку.

МОДНЫЕ ОТТЕНКИ

Актуальные оттенки верхней одежды — песочный, коричневый, голубой. В этом сезоне обратите внимание на пастельную гамму. Однако, если душа просит, не стоит отказываться и от ярких пуховиков. Но учтите, что сочетать их с другими вещами будет сложнее.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

История пуховиков началась с 1930-х, когда производитель спортивной одежды Эдди Бауэр чуть не умер от переохлаждения во время рыбалки. Тогда он задумал создать теплые куртки. В 1936-м американец изобрел пуховик, набитый гусиным пухом. Вещь быстро набрала популярность не только у спортсменов, а, как говорится, ушла в массы.

ЛИКБЕЗ

Выбирая зимнюю одежду, обращайте внимание на наполнитель изделия. Каждый из них имеет определенные характеристики. Пух. Теплый наполнитель. Пуховик должен иметь показатели: 60 на 40 или 80 на 20. Первый — это количество пуха, а второй — пера. Шерсть, овчина. Этот наполнитель удерживает тепло при 25 градусах мороза. Но есть недостатки — материал хорошо впитывает влагу.

Синтепон. Это синтетическое волокно хорошо сохраняет тепло. Такие куртки легкие в уходе, быстро высыхают и не теряют форму. Минус — невысокая износоустойчивость.

Джорджио Армани, итальянский модельер:

— Не стоит слишком усердствовать, выбирая одежду: самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду.

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