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Какую куртку выбрать на зиму
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Какую куртку выбрать на зиму

Маргарита Мартовская

Общество

Пора задуматься над покупкой теплой зимней куртки. Сегодня мы расскажем об актуальных моделях верхней одежды, которая не только согреет, но и подчеркнет вашу индивидуальность.

Выбор верхней одежды для девушек — всегда большая проблема. Хочется, чтобы было удобно, тепло, но главное — красиво. В магазинах представлен огромный выбор пуховиков, дубленок, шуб. Как не потеряться в этом многообразии и составить стильный образ на зиму, рассказала стилист Екатерина Паукова.По ее словам, в сезоне 2020/21 стоит обращать внимание на сдержанные варианты верхней одежды.

ЛЕГКИЕ КАК ПУХ

Сегодня в моде верхняя одежда прямого кроя, которая дает свободу движениям. Можно выбрать укороченную модель пуховика, длину миди или ниже колен. Считается, что объемные зимние куртки — это вещь спортивной тематики. Однако это не так. Такая модель отлично сочетается с джинсами, брюками и юбками. Ее можно носить с сапогами и ботильонами на каблуке. А еще объемные пуховики отлично смотрятся с ботинками на широкой подошве, например, моделью «челси».

Еще один интересный вариант верхней одежды — пуховик-одеяло. Они согреют даже в самые сильные морозы. Если вы любительница женственных фасонов, обратите внимание на стеганые пуховики, которые предполагают использование поясов или ремней.

КУРС НА ЭКО

В тренде сезона 2020/21 — вещи из экокожи и экомеха. Почти все мировые дома моды отказались от использования натуральных материалов. И носить сейчас норковую шубу считается дурным тоном. Поэтому обратите внимание на более актуальные модели. Например, дутые куртки из экокожи. С их помощью тоже можно создать элегантный образ и уйти от спортивной тематики. Шуба-тедди, которую в России часто называют шуба-чебурашка, является самой актуальной моделью верхней одежды из искусственного меха. Конечно, такая вещь уступает по тепловым качествам обычной шубе. И носить ее в сильные морозы, скорее всего, не получится.

СТИЛЬНЫЕ ДУБЛЕНКИ

Актуальная модель этого сезона — дубленка-авиатор. Она может быть укороченной, те, кто предпочитает миди, тоже не ошибутся. Такая вещь отлично сочетается с обувью на каблуке и с сапогами на широкой подошве.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ УШАНОК

Актуальные шапки и шарфы этого сезона тоже выполнены в стиле минимализм. Не выбирайте вещи с вышивками, фактурной вязкой, стразами. Забудьте про меховые шапки, ушанки. Обратите внимание на модель бини нейтральных оттенков. Она подойдет к любому типу одежды. Шарф следует подбирать в ансамбле с головным убором. А если вы хотите чего-то необычного — обратите внимание на берет, вязаную или кожаную панаму, косынку.

МОДНЫЕ ОТТЕНКИ

Актуальные оттенки верхней одежды — песочный, коричневый, голубой. В этом сезоне обратите внимание на пастельную гамму. Однако, если душа просит, не стоит отказываться и от ярких пуховиков. Но учтите, что сочетать их с другими вещами будет сложнее.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

История пуховиков началась с 1930-х, когда производитель спортивной одежды Эдди Бауэр чуть не умер от переохлаждения во время рыбалки. Тогда он задумал создать теплые куртки. В 1936-м американец изобрел пуховик, набитый гусиным пухом. Вещь быстро набрала популярность не только у спортсменов, а, как говорится, ушла в массы.

ЛИКБЕЗ

Выбирая зимнюю одежду, обращайте внимание на наполнитель изделия. Каждый из них имеет определенные характеристики. Пух. Теплый наполнитель. Пуховик должен иметь показатели: 60 на 40 или 80 на 20. Первый — это количество пуха, а второй — пера. Шерсть, овчина. Этот наполнитель удерживает тепло при 25 градусах мороза. Но есть недостатки — материал хорошо впитывает влагу.

Синтепон. Это синтетическое волокно хорошо сохраняет тепло. Такие куртки легкие в уходе, быстро высыхают и не теряют форму. Минус — невысокая износоустойчивость.

Джорджио Армани, итальянский модельер:

— Не стоит слишком усердствовать, выбирая одежду: самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду.

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