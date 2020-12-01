«Тяжелый люкс» Маяковского

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Владимир Маяковский — самый стильный писатель России. К такому выводу пришли читатели, участвующие в опросе одной из онлайн-библиотек.

Второе место после поэта революции занял певец «страны березового ситца» Сергей Есенин. Также в пятерку самых элегантных вошли Антон Чехов, Михаил Булгаков и Александр Блок.

— Выбор читателей продиктован впечатлениями от фотографий, — рассказывает историк литературы Татьяна Терновская. — Но в реальности все было сложнее. Маяковский в юные годы мастерил галстуки из лент, взятых у сестры, любил блузы и брал костюмы напрокат. После знакомства с Лилей Брик стал осваивать «тяжелый люкс»: перстни, дорогие булавки и часы «только Мозера» (известного швейцарского часовщика. — «МВ»), как сам признавался. Костюмы он покупал в Берлине.

Еще интереснее «эволюционировал» стиль Есенина. В Москву он приехал одетым «нормально»: в костюме и сапогах. А вышитые рубахи и крестьянские штаны «освоил» уже в городе, узнав, что в литературных кругах велик запрос на «деревенских поэтов». Маяковский высмеял этот «крестьянский имидж»: «Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!» И правда: после революции костюмы Есенина тяготели к аристократическому стилю. А Булгакова элегантным признавали не все. Валентин Катаев писал, что со своим моноклем и галстуком-бабочкой он выглядел провинциально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Черненькова, специалист по русской литературе:

— Я бы включила в пятерку самых стильных писателей еще и Николая Гумилева. Не многие знают, что в гимназии его называли «белоподкладочником».

Все дело в том, что он носил самый дорогой по тем временам мундир — на белой подкладке. Надо сказать, что и в зрелом возрасте Николай Гумилев сохранил свой «высокий стиль». Даже в тяжелом 1919 году — в самый холод и голод — писатель явился в Дом искусств во фраке.

Стильный оранжевый галстук

Хрущевской оттепели мы обязаны появлением первых «рок-звезд», поэтов-шестидесятников, которые собирали стадионы и возродили моду на массовый интерес к поэзии.

Да и сами выглядели модно (миллионные аудитории обязывали). Андрей Вознесенский одним из первых стал носить рубашки с воротником-стойкой, ковбойские галстуки на кожаном шнурке и шейные платки. Евгений Евтушенко ввел «тренд» на пестрые галстуки и стильные кепки. Со вкусом одевался и прозаик Василий Аксенов. В прессе его стиль называли «небрежная элегантность».

Джинсы клеш от Высоцкого

Участники библиотечного опроса назвали самых стильных писателей XX века.

Самыми модными оказались автор романа «Текст» Дмитрий Глуховский, телеведущий Владимир Познер и писатель-бунтарь Эдуард Лимонов. Яркий индивидуальный стиль, сам того не желая, сформировал и музыкант Владимир Высоцкий. Его образ навсегда связан у нас с джинсами клеш, черными водолазками, кожаными пиджаками.

Элегантный Бунин

Безупречным вкусом обладал и первый русский нобелевский лауреат по литературе Иван Бунин.

Он одевался с иголочки и не без претензии на оригинальность. В «Окаянных днях» он пишет о том, как упадок духа отражается на культуре быта — в том числе на одежде. Писатель-эмигрант Борис Зайцев вспоминал: «элегантный Бунин». Действительно, и в годы Гражданской войны, и в годы изгнания во французском захолустном Грассе элегантность для Бунина стала своеобразной декларацией независимости от превратностей судьбы.

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