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Нотки Дикого Запада
Фото: Стилист Сергей Пугачёв

Нотки Дикого Запада

Маргарита Мартовская

Общество

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если ее правильно сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает новое прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

Мировые подиумы продолжают вдохновляться ритмами фламенко, Дикого Запада и эпохой джаза. Именно поэтому осенью и зимой 2020 года в тренде бахрома разных видов и длины. Из высокой моды она перекочевала в уличный стиль, и теперь ее можно встретить на куртках, сумках, блузах и вечерних платьях. Модельер, сценограф, художник по костюмам Сергей Пугачев составил три образа на разные случаи жизни с этим необычным микротрендом.

Нотки Дикого ЗападаХудожник по костюмам Сергей Пугачев / Фото: Из личного архива Сергея Пугачева

Развеваясь по ветру

Кожаные и замшевые куртки с разлетающейся от порыва ветра бахромой из того же материала выглядят очень экстравагантно. Причем тесьма может располагаться где угодно: вдоль локтевого шва рукавов, на плечах, по нижнему срезу. Она даже может идти небольшим фрагментом от нагрудного или бокового кармана. В любом случае такое украшение придаст движение вашему луку. Куртка будет отлично сочетается со строгими брюками или джинсами. Ее можно надеть и с юбкой, на которой есть бахрома. Не стесняйтесь миксовать в одном образе бахрому разной длины. К этому луку также подойдут сумка и серьги с бахромой. А дополнят образ ботильоны на устойчивом каблуке или грубые сапоги. В таком образе можно пойти в кино, на прогулку или в кафе с друзьями.

В ритме фламенко

Бахрома идеально сочетается с вечерними и коктейльными платьями. На торжество можно надеть жакет, декорированный тесьмой. Также актуальны платья с тончайшей бахромой, как в 20-е годы. Вечерние наряды, украшенные таким способом, — находка для тех женщин, которые любят быть в центре внимания, ведь они похожи по насыщенности с образом танцовщиц фламенко. Хотите выглядеть страстно и шикарно? Тогда выбирайте платье или сумку с бахромой. Уверен, что гости любого праздника будут от вас в восторге.

Стильное пончо

Активная бахрома — не совсем подходящая деталь для делового образа. Но есть вещи, в которых можно появиться в офисе. Например, модное пончо с бахромой. Это может быть элегантная асимметричная вещь с перекинутым углом через плечо или лаконичное пончо с прорезями для рук. А модная в этом сезоне клетка будет отлично смотреться с бахромой. Под пончо вы можете надеть деловой костюм с брюками или зауженной юбкой миди. Останется добавить шляпу или берет, длинные цветные перчатки, лаконичные ботильоны или сапоги.

СВОИМИ РУКАМИ

Бахрому на одежде можно сделать своими руками. Самый простой способ — выдернуть «горизонтальные» нити по низу изделия. Таким образом можно оформить нижний край юбки или рукавов, шарф или платок.

КСТАТИ

Среди знаменитостей было немало поклонников одежды с бахромой. Например, в 1950-е актриса Рита Хейворт выбирала платья с этим элементом, позже поклонницей бахромы была певица Шер. А культовая модель Твигги даже выпустила свою коллекцию замшевых курток с бахромой.

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