Ветеринар объяснил появление зеленых собак в Подмосковье

Фото: Telegram-канал «Москва. Новости»

Зеленых собак в Подольске могли облить специальным медицинским препаратом, используемым для лечения гнойных ран и воспалений кожи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Ряд Telegram-каналов ранее распространили видео, как в Подольске бродят полностью зеленые собаки. На ролике животные играли рядом с проезжей частью.

По мнению медика, от краски здоровье животных может только улучшиться:

— Есть несколько видов окрашивания животных. Первое — когда котят красят в какие-то фантастические цвета и пытаются продать. Кончается это довольно плачевно — животные получают химические отравления и могут даже погибнуть. Второе — окрашивание птенцов гусей, лебедей в розовые цвета для защиты от хищников. Не знаю, работает ли этот метод, но иногда от стресса птицы начинают выщипывать окрашенные перья, что ведет к переохлаждению. Третья — банальная фальсификация животных на выставках. Допустим, есть черный терьер, а лапка у него коричневая, что является очевидным браком. Тогда хозяева берут и докрашивают часть шерсти обычной черной краской.

В данном случае, как считает Шеляков, собак, вероятнее всего, покрасили зеленкой. Но не обычной спиртовой, а специальным ветеринарным спреем.

— Он выглядит как зеленая краска и применяется при обработке гнойно-септических воспалений кожи, укусов, — сказал он. — Так что, думаю, покрасили животных совсем не из хулиганских соображений, а по велению ветеринара. Целиком — потому что, поскольку собаки уличные, ловить их и обрабатывать каждый день не удастся, а такая схема вполне рабочая и совсем не опасная. Хотя для людей это, конечно, выглядит непривычно. То же самое, кстати, бывает и с кошками — иногда в городе попадаются лимонно-желтые животные. И говорит это совсем не о том, что где-то завелся хулиган, наоборот, такое «обливание» специальным препаратом достаточно эффективно работает против лишая и дает длительный результат.

По словам врача, зеленая краска с собак будет сходить около двух недель, затем животные вернутся к своему привычному окрасу.

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