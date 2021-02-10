Выставку с фотографиями животных из приютов открыли на Цветном бульваре

Москвичка Анна Сорокина и собака по кличке Риджи играют в Кусковском лесопарке. Встречу обитателей приюта и горожан организовали волонтеры движения «МосЭко». Так они вовлекают москвичей в добровольческую деятельность, а животным помогают социализироваться и не заскучать / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

цветной бульвар Карта всех событий

На Цветном бульваре в центре Москвы открылась фотовыставка «Хочу домой!», на которой представлены снимки животных из муниципальных приютов. Об этом рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Соловьев.

Отмечается, что выставка продлится до 10 марта 2021 года. На бульваре размещены снимки кошек и собак из приютов, На каждом стенде можно узнать о характере животного, его привычках и повадках, уточнил Соловьев.

— У каждой собаки и кошки своя история: кого-то из них бросили, кто-то потерялся, а у кого-то никогда не было своего дома. В приютах этим животным помогли — их вылечили, сделали прививки, научили доверять людям, и сейчас они готовы стать частью чьей-то семьи, — отметил руководитель департамента.

Фото: www.mos.ru

В пресс-службе уточнили, что узнать больше информации о понравившихся животных можно, перейдя по QR-коду на стенде. Уточняется, что в официальном Instagram-аккаунте каждую неделю публикуются посты о новых животных. Поддержать проект можно, выложив в свои социальные сети фото с хештегом #хочудомой и отметив профиль департамента, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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