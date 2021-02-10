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Карантин по бешенству ввели до 9 апреля в поселении Сосенское
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Карантин по бешенству ввели до 9 апреля в поселении Сосенское

Анастасия Волоснова

Животные
сосенскоеКарта всех событий

На территории поселения Сосенское ввели карантин по бешенству из-за одного заболевшего животного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На время карантина в поселении введен запрет на торговлю животными и на проведение выставок кошек и собак. Кроме того, запрещается вывозить зверей за пределы поселения и отлавливать животных для их расселения или вывоза в зоопарк.

Согласно распоряжению, контролировать соблюдение карантина будет комитет ветеринарии города Москвы. Подписанный Сергеем Собяниным документ опубликован на официальном сайте мэра.

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