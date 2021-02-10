Вакцину от COVID-19 для животных могут подготовить к апрелю

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россельхознадзор планирует подготовить вакцину от коронавирусной инфекции для животных к апрелю 2021 года. Об этом в среду, 10 февраля, заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в настоящее время проходит последний этап разработки вакцины для всех восприимчивых животных. Препарат Россельхознадзора отличается от вакцин для человека.

— Сам препарат — это сорбированная инактивированная вакцина. Это, проще говоря, убитый вирус, который непосредственно применяется на животных, — подчеркнула Мелано.

Она добавила, что вакцина «Корнивак-Ков» демонстрирует 100-процентную эффективность, однако пока невозможно определить длительность ее эффекта.

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